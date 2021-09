Wietersdorf gewinnt zu Hause gegen Gurk

Details Sonntag, 05. September 2021 12:01

Zu einem Duell aus dem Tabellenmittelfeld der 2. Klasse C kam es am Samstag am Sportplatz der WSG Wietersdorf. Die Hausherren empfingen in der siebenten Runde den SV Union Gurk. Während die Hausherren vor diesem Spiel bei drei Siegen und einem Remis standen konnten die Gäste aus Gurk bisher drei Siege feiern und mussten ebenso viele Niederlagen einstecken.

Später Treffer entscheidet das Spiel

Die Hausherren waren von Beginn an bemüht das Spiel zu machen, was auch teilweise gelingen sollte. Die Gurker legten alle Kräfte in die Abwehrarbeit und wollten es den Hausherren so schwer wie möglich machen. Nach 23 Spielminute fiel der Führungstreffer für die Hausherren. Nach einem schönen Angriff über die Seite schoss Nino Trifu zum 1:0 ein. Die Hausherren zeigten kein überragendes Spiel, bestimmten trotzdem über weite Teile das Spielgeschehen, zeigten sich jedoch im Abschluss schwach. So kassierte man vor der Pause nach einem Eckball durch ein Eigentor den 1:1 Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel lauerten die Gurker auf Konter und hatten dabei zwei bis drei gute Möglichkeiten. Doch der Torhüter der Hausherren, Lukas Freidl hielt in dieser Phase sein Team im Spiel. Am Ende konnten die Wietersdorfer das Spiel dann für sich entscheiden. In der 83. Spielminute war es Luca Lausegger der nach einem Eckball und einem folglichem Gestocher am schnellsten reagieren konnte und den Ball zum 2:1 Endstand über die Linie drückte.

Michael Gmainer, Trainer WSG Wietersdorf: "Uns haben heute sieben Kaderspieler gefehlt und Gurk hat brav verteidigt. Trotzdem hätten wir das heute anders lösen müssen. Das war nicht das, was wir können. Am Ende haben wir noch irgendwie die Kurve gekratzt.

Die Besten: Lukas Freidl (TW), Nino Trifu (ST) bzw. Thomas Money (MF), Maximilian Lattacher (ST)

