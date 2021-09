Wietersdorf mischt nach Sieg gegen ASV 1b weiterhin vorne mit

Details Montag, 13. September 2021 21:58

In der achten Runde der 2. Klasse C kam es am Sonntag zum Duel zwischen dem ASV 1b und der WSG Wietersdorf. Die Vorzeichen waren vor diesem Spiel sehr unterschiedlich. Die Annabichler konnten bisher noch nicht viele Punkte sammeln und waren daher vor dem Spiel in der Tabelle auch im hinteren Drittel zu finden. Die Wietersdorfer hingegen sind eines der Teams, welches in der Tabelle vorne mitmischt und hatte daher einen Auswärtssieg in Klagenfurt fix eingeplant.

Zwei schnelle Tore sorgen für klare Verhältnisse

Das Spiel war nur wenige Sekunden alt, ehe es bereits einen Strafstoß gab. Nach einer Aktion der Wietersdorfer über die Mitte kam es zu einem klaren Vergehen und somit auch zurecht zu einem Strafstoß. Luca Lausegger, der Kapitän der Wietersdorfer, übernahm die Verantwortung und traf souverän zur frühen 1:0 Führung für die Gäste. Wietersdorf machte weiterhin Druck und konnte bereits in der elften Minute die Führung ausbauen. Ein Eckball wurde nur kurz abgewehrt und Tobias Drobesch traf im Nachschuss zum 0:2. Danach kamen die Hausherren aber etwas auf und es gestaltete sich bis zur Pause ein ausgeglichenes Spiel. Es gab Halbchancen auf beiden Seiten, hochkaräter waren aber nicht dabei und somit blieb es beim Halbzeitstand von 0:2.

ASV bemüht, am Ende reicht es aber nicht

Nach dem Seitenwechsel waren die jungen Annabichler weiterhin sehr bemüht, doch Wietersdorf hielt gut dagegen und hatte im Konter wohl die besseren Chancen. Nach einer solcher Konterchance trafen die Gäste nur die Stange und verabsäumten somit vorerst die Vorentscheidung. Diese sollte aber in der 63. Spielminute folgen. Noah Primus schloss einen Konterangriff erfolgreich ab und entschied mit seinem Treffer zum 0:3 die Partie. Die Annabichler hatten in der Folge zwar noch zwei, drei gute Möglichkeiten, trafen unter anderem ebenfalls einmal nur das Aluminium, ein Tor sollte ihnen aber nicht mehr gelingen.

Die Besten: Jakov Soldo (TW), Gentrit Bytyqi (ST) bzw. Luca Lausegger (IV), Marcel Krenbucher (ZM), Noah Primus (ZM), Junner Moreira (ZM), Tobias Drobesch (ST)

