Zwei Tore und zwei Ausschlüsse zwischen NextGen St. Veit und Viktring

Zum Auftakt der neunten Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C empfing am Freitagabend die NextGen St. Veit zu Hause in der Jacque Lemans Arena die SV Viktoria Viktring. Beide Teams sind in der Tabelle vor diesem Spiel nur durch drei Punkte getrennt und liegen im Tabellenmittelfeld. Daher war von einer engen Angelegenheit auszugehen.

Torloser erste Durchgang

Die ersten 45 Minuten in St. Veit waren, wie auch von der Tabellensituation her zu erwarten, eine ausgeglichene Angelegenheit. Beide Teams waren gut im Spiel und hatten ihre Möglichkeiten. So vergaben die Gäste aus Viktring zweimal allein vor dem gegnerischen Tor. Die Hausherren hatten aber auch ihrerseits gute Gelegenheit in Führung zu gehen. Da aber bei beiden Teams, das Visier noch nicht optimal eingestellt war, ging es folglich mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Schiedsrichter entgleitet das Spiel

In der zweiten Hälfte waren sieben Minuten gespielt, ehe der erste Treffer des Spiels fiel. Jonas Draxler schoss nach einem Eckball, der nur kurz weggeköpft wurde, volley vom 16ner ein. Nach diesem Treffer entglitt dem Schiedsrichter etwas das Spiel. Er gab einen klaren Handelfmeter für die Klagenfurter nicht und schickte Peter Spitzer, aus seiner Sicht ebenfalls zu unrecht, mit der Ampelkarte vom Platz. Kurz vor dem Spielende konnten die St. Veiter in nummerischer Überlegenheit ausgleichen. Ebenfalls konnte ein Eckball nur kurz abgewehrt werden und Johannes Steiner schoss den Ball aus 20 Metern ins Kreuzeck ein. In der letzten Minuten lief der Viktringer Hofmeister eigentlich allein auf das gegnerische Tor zu, doch der Schiedsrichter hatte genug und pfiff das Spiel ab. Johannes Schmölzer regte sich darüber, wohl auch nicht zu unrecht, so darüber auf, dass er nach Spielende ebenfalls noch die Gelb/Rote Karte bekam,

Peter Spitzer, Trainer SV Viktring: "Die jungen St. Veiter waren für ihr Alter überraschend gut. Am Ende kann man schon von einem gerechten Remis reden, doch der Schiedrichter hat in der zweiten Hälfte das Spiel verloren und einige unerklärliche Entscheidungen getroffen."

Die Besten: Johannes Steiner (RF) bzw. Thomas Raunig (IV), Rene Pulko (LM)

