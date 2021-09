Schindler schießt Weitensfeld gegen die KAC Juniors zum Sieg

Details Samstag, 18. September 2021 11:41

Am Freitagabend empfingen die KAC Juniors am KAC Sportplatz den SV Weitensfeld. Es war dies ein Spiel aus der neunten Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C. Die jungen Athletiker waren vor diesem Spiel im Tabellenmittelfeld klassiert und gingen daher auch von der Papierform her als Außenseiter in dieses Spiel. Die Gäste aus Weitensfeld reisten nämlich als Tabellendritter und trotz der Niederlage zuletzt gegen Straßburg mit breiter Brust an.

KAC überrascht Weitensfeld in Halbzeit eins

Weitensfeld war sichtlich nicht auf ein starkes Juniors Team des KAC eingestellt und wurde im ersten Durchgang überrascht. Die jungen Athletiker pressten gut an und waren sehr ballsicher. Auch war man immer um einen Schritt den Weitensfeldern voraus. Daher war das 1:0, das bereits in der fünften Minute fiel nicht unverdient. Weitensfeld verlor Defensiv die Orientierung und Niko Isak musste einen Querpass nur mehr einschieben. Auch in der Folge waren die Klagenfurter aktiver und die Verteidigung wie der Tormann der Weitensfelder waren stets gefordert. Weitensfeld selbst kam zu keiner nennenswerten Möglichkeit im ersten Durchgang, konnte aber das 1:0 in die Pause retten.

Schindler-Doppelpack besiegelt Niederlage

In der zweiten Hälfte bekam dann Weitensfeld mehr Zugriff auf das Spiel und war deutlich besser eingestellt. So nahm man auch das Heft in die Hand und erarbeitete sich Torchancen. In der 53. Spielminute konnte dann der Weitensfelder Goalgetter Adrian Schindler den Ausgleich erzielen. Bei einem Angriff nutzte er eine Unsicherheit in der Hintermannschaft des KAC aus und schoss den Ball aus spitzem Winkel via Querlatte zum 1:1 ein. In der 77. Spielminute war es wieder Schindler, der diesmal per Weitschuss aus 20 Metern einnetzten konnte und somit den Spielstand auf 1:2 drehte. In der Schlussphase warf der KAC klarerweise alles nach vorne, kam aber zu keiner nenneswerten Möglichkeit mehr.

Florian Steger, Co-Trainer SV Weitensfeld: "Wir spielten trotz der Niederlage in Straßburg heute wieder mit der gleichen Startaufstellung. Am Anfang waren wir überrascht wie gut die jungen KACler sind. In der zweiten Hälfte waren wir dann besser und unser Torjäger vom Dienst, konnte für uns das Spiel drehen. Es war aber auf alle Fälle ein stärkeres Duell, als die Tabellensituation im Vorfeld vermuten ließ."

Die Besten: Patrick Trimi (IV) bzw. Elias Zarre (IV), Adrian Schindler (ST)

