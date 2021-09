Straßburg gewinnt mit viel Mühe das Derby gegen Gurk

Details Sonntag, 19. September 2021 11:17

Ein wahres Derby stand in der neunten Runde der 2. Klasse C am Programm. Der SV Straßburg empfing zu Hause den SV Union Gurk. Nur wenige Kilometer liegen zwischen den beiden Orten. Laut Tabellensituation gingen auch die Hausherren als Favorit in dieses Spiel. Punktegleich liegt man mit Preitenegg an der Tabellenspitze, während Gurk im Tabellenmittelfeld klassiert ist. Aber Derbys haben bekanntlich eigene Gesetzte und da zählt keine Papierform.

Remis zur Pause

Gurk ging sehr tief eingestellt und mit Fünferkette in dieses Spiel. Mit zwei schnellen Spitzen wollte man versuchen immer wieder Nadelstiche zu setzen. Straßburg war aber das Team, welches das Spiel bestimmen sollte. Man tat sich gegen die Defensiv eingestellten Gäste aber sehr schwer. In der 35. Spielminute musste ein Elfmeter her um Straßburg nicht unverdient in Führung zu bringen. Anze Cankar trat an und verwertete zur 1:0 Führung. Nur zwei Minuten später stellte Gurk aber die Partie wieder auf null. David Mitterer traf zum 1:1 Ausgleich. Im Lager der Straßburger war man sich sicher, das es ein klares Abseitstor war, da der Schiedsrichter aber ohne Linienrichter auskommen musste, wollte man ihm aber keinen großen Vorwurf machen.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Acht Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da fand einer der Gurker Nadelstiche wieder sein Ziel. Straßburg verteidigte einen Konter nicht gut und Alexander Zechner netzte zum 1:2 ein. Straßburg war nun richtig gefordert und tat sich schwer. Es dauerte bis zur 75. Spielminute und brauchte einen Doppelschalg um das Spiel zu drehen. Zuerst versenkte Vladimir Dojcinovic einen Freistoß im Kreuzeck, dann war es nur Sekunden später der eingewechselte Thorsten Müller der sich in den Sterz warf und den Ball über die Linie drückte. Straßburg führte nun mit 3:2. In der Schlussphase versuchte Gurk noch einmal alles mit hohen Bällen doch Straßburg ließ nichts mehr zu. Selber hatte man noch die Gelegenheit das Spiel früher zu entscheiden.

Jakob Leitgeb, Obmann SV Straßburg: "Was soll ich heute sagen? Derby, Derby und wir haben uns richtig schwer getan. Beide Teams waren heute etwas ersatzgeschwächt und dann wurde es ein richtiges Derby, dass wir zum Glück mit einem Jokertor entschieden haben."

Die Besten: Vladimir Dojcinovic (ZM), Thorsten Müller (ST) bzw. David Mitterer (ST), Alexander Zechner (ST)

