St. Paul feiert vierten Sieg in Folge und schlägt auch Weitensfeld

Der ASC St. Paul empfing am Samstag im Zuge der elften Runde der 2. Klasse C den SV Weitensfeld. Die St. Pauler, bei denen vor kurzem Alexander Selecov trotz Sieg gegen ATSV Wolfsberg 1b seinen Hut als Trainer nahm, kamen zuletzt unter Interimstrainer Richard Szecsödi immer besser in die Spur und ackerten sich bereits auf den fünften Tabellenplatz vor. Diesmal gastierte der Tabellendritte, der SV Weitensfeld im Lavanttal und es ging in diesem Spiel um genau diesen dritten Tabellenplatz.

Weitensfeld nur fünf Minuten mit Elf Mann

Das Spiel in St. Paul war gerade einmal fünf Minuten alt, da kam es bereits zur ersten und vielleicht auch Spielentscheidenden Szene. Torwart Michael Moser zog außerhalb des Strafraumes die Notbremse und sah dafür die Rote Karte. Weil die Weitensfelder keinen Ersatztorwart hatten, musste ein Feldspieler ins Tor. Beim folgenden Freistoß durch Daniel Pizir war dieser Chancenlos und St. Paul führte mit 1:0. St. Paul kam in der Folge trotz nummerischer Überlegenheit und der Führung im Rücken nicht Richtig in die Gänge und erspielte sich kaum Torszenen. Die Weitensfelder standen nach dem Ausschluss logischerweise tiefer und versuchte immer wieder mit hohen Bällen Torjäger Schindler einzusetzen. Ein solcher Ball sollte in der 40. Spielminute zum Ausgleich führen. Adrian Schindler ließ einen langen Ball, der von der St. Pauler Hintermannschaft verschätzt wurde einmal aufticken und knallte ihn dann volley zum 1:1 ins Tor.

Umstellung bringt Sieg

In der Pause reagierte man bei St. Paul und brachte Marcel Hartl um die hohen Bälle besser in den Griff zu bekommen. Eine Umstellung die sich bezahlt machen sollte. Weitensfeld kam in der zweiten Hälfte zu keiner nennenswerten Möglichkeit mehr. St. Paul hingegen hatte die ein oder andere Möglichkeit erneut in Führung zu gehen, scheiterte aber auch das ein oder andere Mal am Feldspielertorhüter der Weitensfelder, der seinen Job richtig gut machte. Nicht sol allerdings in der 57. Spielminute. Da konnte Maximilian Polli ihn noch einmal bezwingen und den siegbringenden Treffer zum 2:1 erzielen.

Chris Stempfer, Sportlicher Leiter ASC St. Paul: "Wir haben heute nicht gut gespielt aber trotzdem gewonnen. Der Sieg war auch verdient, wir hatten mehr und die besseren Möglichkeiten."

Die Besten: Felix Riegler (RV), Nico Glanz (IV) bzw. Martin Strebenitzer (MF), Adrian Schindler (ST)

