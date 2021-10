Der TSV Preitenegg gewinnt das Spitzenspiel gegen Straßburg

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 12:05

Das absolute Spitzenspiel der 2. Klasse C ging diesen Samstag über die Bühne. In der elften Runde standen sich in Straßburg die beiden ungeschlagenen Spitzenreiter gegenüber. Der SV Straßburg gab bisher ebenso wie der TSV Preitenegg nur einmal bei einem Remis Punkte ab. Vor einer super Kulisse in Straßburg sollte es auch zu dem erwarteten Thriller kommen.

Preitenegg mit Pausenführung

Preitenegg hat sich vorgenommen von Beginn weg mit Offensivpressing zu zeigen, dass man nach Straßburg gekommen ist um als Tabellenführer nach Hause zu fahren. Dies sollte auch dem Spiel gut tun und die Preitenegger gewannen vorerst enorm viele Zweikämpfe und konnten daraus immer wieder schnell umschalten. In der achten Minute gingen die Gäste auch mit der ersten Standardsituation in Führung. Der Ball kam auf den zweiten Pfosten, von da legte Grässl zurück in die Mitte auf Martin Samwald, der mit dem Kopf das 0:1 besorgen konnte. Danach wurden auch die Zweikämpfe härter aber die Gäste behielten die Oberhand. Straßburg konnte höchstens Nadelstiche sezten, die Offensive der Hausherren war weitestgehend abgemeldet. In der 37. Spielminute zog der Preitenegger Außenverteidiger Penz auf, wurde gefoult und Christian Ragger überzuckerte die Situation am schnellsten und chipte den Ball schnell auf Bernhard Grässl, der vom 5er völlig frei zum 0:2 einköpfen konnte. Das Spiel war aber noch lange nicht entschieden und Straßburg schlug noch im ersten Durchgang zurück. Vladimir Dojcinovic schloss nach einem perfekten Freistoß von der Seite Weltklasse per volley ab und verkürzte auf 1:2.

Tor zum Richtigen Zeitpunkt und packende Schlussphase

Die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte plätscherte nur vor sich hin, es gab viele Einwürfe und Zweikämpfe, ein Spiel konnte sich nicht entfalten. Nach gut einer Stunde erkannte dann aber Straßburg den Ernst der Lage und machte Druck. Die Straßburger gewannen nun mehr Zweikämpfe und drückten auf den Ausgleichstreffer. Ein Freistoß konnte in der 66. Spielminute zwar noch abgewehrt werden, nicht aber der Nachschuss von Johannes Landsmann, der zum 2:2 abstaubte. Preitenegg verlor in dieser Phase komplett den Zugriff und Straßburg war drauf und dran den Führungstreffer zu erzielen. Doch mitten in dieser druckvolle Phase flog den Straßburgern erneut ein Freistoß um die Ohren. Bernhard Grässl war nach einer Freistoßflanke im Strafraum erneut zur Stelle und brachte Preitenegg wieder mit 3:2 in Führung. Danach ging es hin und her. Straßburg hatte viele Standards und Chancen auf den erneuten Ausgleichstreffer, Preitenegg lief im Konter immer wieder aufs gegnerische Tor und hätte das Spiel entscheiden können. Es sollte aber kein Treffer mehr fallen und beim Endstand von 2:3 bleiben. Dieser Umstand erfreute vor allem die über 100 mitgereisten Preitenegger Schlachtenbummler.

Christoph Eneo, Spielertrainer TSV Preitenegg: "Es waren heute am Ende so viele Emotionen dabei. Wenn über 100 Fans aus Preitenegg den langen Weg nach Straßburg mitgehen, dann ist das schon großartig. Überhaupt war es heute hier eine super und vor allem faire Kulisse. Straßburg war heute ein absolut fairer Verlierer, was nach solchen Spielen nicht immer einfach ist."

Die Besten: Vladimir Dojcinovic (DM), Anze Cankar (ST) bzw. Andreas Penz (AV), Bernhard Grässl (IV), Clemens Kreuzer (ZM), Martin Samwald (ST)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!