Preitenegg meldet sich in St. Veit wieder zurück

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 15:51

Die NextGen St. Veit empfing am Freitagabend den TSV Preitenegg. Es war dies der Auftakt der 13. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse C. Die St. Veiter liegen mit 20 Punkten gut klassiert im Mittelfeld der Tabelle. In diesem Spiel war man allerdings Außenseiter. Denn die Gäste aus Preitenegg reisten als Tabellenführer an. Die Lavanttaler mussten jedoch in der letzten Runde überraschend die erste Niederlage einstecken. Es blieb also abzuwarten, wie man diese Niederlage aufgearbeitet hat.

Standard bringt Preitnegg die Führung

Es entwickelte sich in der Jacques-Lemans-Arena vorerst ein offener Schlagabtausch. Beide Teams kamen gut ins Spiel, denoch waren die Defensivreihen vorerst jene, die im Blickfeld waren. Es ging zwar munter hin und her, zwingenden Torchancen sollten aber keine dabei rauskommen. Kurz vor der Pause fiel dann der erste Treffer des Spiels. Wieder einmal war es ein Eckball, der den Preiteneggern ein Tor bringen sollte. Clemens Kreuzer konnte per Kopf verwerten und den Pausenstand von 0:1 herstellen.

Schnelle Tore machen alles klar

Nach der Pause dauerte es nicht lange bis der nächste Treffer fiel. Wie könnte es auch anders sein, ging wieder ein Eckball diesem Treffer voraus. Bernhard Grässl reagierte im Gestocher am besten und erhöhte auf 0:2. St. Veit erhöhte in der Folge das Tempo, Preitenegg konnte aber mitgehen und hielt die Hausherren eigentlich immer weit vom Tor entfernt. Dann gab es in der 62. Spielminute die nächste Standardsituation. Clemens Kreuzer stand an der zweiten Stange komplett alleine und konnte gelassen zum 0:3 einschieben. Die Schlussphase gestaltete sich noch etwas hitziger, die Preitenegger hatten gute Möglichkeiten auf weitere Tore und den St. Veitern sollte kein Treffer gelingen.

Christoph Eneo, Trainer TSV Preitenegg: "Mit dem 3:0 sind wir heute sehr zufrieden. Wir sind defensiv gut gestanden und hatten in der Offensive unsere Möglichkeiten. Es war ein verdienter und ungefährdeter Sieg."

Die Besten: keiner bzw. pauschallob

