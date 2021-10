Weitensfeld zeigte Reaktion und gewinnt beim ATSV Wolfsberg Future Team

Details Montag, 25. Oktober 2021 15:26

In der ATSV Wolfsberg Arena empfing am Sonntag das ATSV Wolfsberg Future Team im Zuge der 14. Runde der 2. Klasse C den SV Weitensfeld. Die Wolfsberger lagen vor diesem Spiel im gesicherten Tabellenmittelfeld. Holten aus den letzten beiden Spielen einen Sieg und ein Remis. Favorit war aber die Mannschaft aus Weitensfeld, die sich mitten im Kampf um den zweiten Tabellenplatz befindet. Zuletzt musste man allerdings gegen Viktring eine überraschende und klare Niederlage einstecken.

Frühes Tor und Weitensfeld hat alles im Griff

Das Spiel begann aus Sicht der Gäste hervorragend. Nach nur sieben Minuten scherzelte Philipp Prodinger einen langen Ball nach einem ruhenden Ball mit dem Fuss zur 1:0 Führung für die Gäste ins Tor. Danach hatte Weitensfeld die Partie komplett im Griff. Defensiv stand man gut, die Wolfsberger konnten wenn, dann nur durch Standards etwas Gefahr ausstrahlen. Die vielen und großen Torchancen blieben aber auch bei den Weitensfeldern weitestgehend aus und so ging es mit einem knappen 0:1 in die Pause.

Schindler und Eigentor besiegeln die Wolfsberger Niederlage

Nach dem Seitenwechsel war es erneut ein schneller Treffer, der den Weitensfeldern in die Karten spielte. Prodinger schickte Torjäger Adrian Schindler in die Tiefe, dieser hatte allein vor dem Torwart kein Problem und stellte auf 0:2. Wolfsberg gab aber noch nicht auf und kam nochmals zurück in die Partie. Nico Andre verwandelte in der 63. Spielminute einen Freistoß aus 19 Metern äußerst sehenswert und verkürzte damit auf 1:2. Die Hoffnung blieb aber nicht lange, denn nur zwei Minuten später war der Weitensfelder-zwei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt. Bei einem Klärungsversuch schoss ein Wolfsberger einen eigenen Spieler an und der Ball ging unglücklich zum 1:3 ins eigene Tor. In der Schlussphase warf das ATSV Wolfsberg Future Team nochmal alles nach vorne, Weitensfeld beschränkte sich auf Konterfussball. Es sollte letztendlich aber für keines der beiden Teams mehr eine große Torchance herausschauen und so blieb es am Ende beim Endstand von 1:3.

Florian Steger, Co-Trainer SV Weitensfeld: "Es war für uns nach der Klatsche in der letzten Woche gegen Viktring ein schwieriges Auswärtsspiel. Wir sind heute etwas defensiver ans Werk gegangen und das hat sich am Ende bezahlt gemacht. Jetzt wartet nächste Woche das Derby gegen Gurk auf uns, dafür sind wir schon richtig motiviert."

Die Besten: Fabian Brunner (ZM), bzw. Johannes Gebeneter (ZM), Christoph Lagler (ZM), Philipp Prodinger (ST)

