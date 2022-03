Die KAC B Juniors lassen Kraig 1b richtig schlecht aussehen

Details Montag, 21. März 2022 07:23

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Hirter Kraig 1b und die KAC B Juniors mit dem Endstand von 0:7. Die KAC B Juniors hatte vorab die besseren Karten und gingen auch als klare Favoriten in diese Partie. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel hatten die KAC B Juniors für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Torfestival der jungen Klagenfurter

Junuz Jahic stellte die Weichen für die KAC B Juniors früh auf Sieg, als er in Minute vier mit dem 1:0 zur Stelle war. Die KAC Juniors machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marcel Roy (6.) auf 0:2. Mit dem 0:3 durch Florijan Lampic schien die Partie bereits in der 18. Minute mit den KAC Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Der SV Kraig 1b ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von KAC B Juniors.

Bittere Heimpleite

Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Patrick Trimi (64.), Roy (66.) und Niko Isak (76.). Trimi legte in der 78. Minute zum 7:0 für die KAC B Juniors nach. Am Ende fuhren die KAC Juniors einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte die Klagenfurter bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Kraig 1b in Grund und Boden spielte.

Der SV Kraig 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Heimteams immens. Im Sturm von SV Hirter Kraig 1b stimmt es ganz und gar nicht: 24 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Kraig 1b musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Hirter Kraig 1b insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vom Glück verfolgt war SV Kraig 1b in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der Sieg über SV Hirter Kraig 1b, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt KAC B Juniors von Höherem träumen. Zehn Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der KAC B Juniors. Durch den klaren Erfolg über Kraig 1b sind die KAC B Juniors weiter im Aufwind.

Am nächsten Sonntag reist der SV Hirter Kraig 1b zu NextGen St. Veit, zeitgleich empfangen die KAC B Juniors den SV Straßburg.

2. Klasse C: SV Hirter Kraig 1b – KAC B Juniors, 0:7 (0:3)

4 Junuz Jahic 0:1

6 Marcel Roy 0:2

18 Florijan Lampic 0:3

64 Patrick Trimi 0:4

66 Marcel Roy 0:5

76 Niko Gernot Isak 0:6

78 Patrick Trimi 0:7