Maria Rain muss sich gegen Schlusslicht Frantschach mit einem Punkt begnügen

Details Montag, 21. März 2022 09:47

Gegen den FC Mondi Frantschach musste sich der SV Maria Rain am Samstag mit einer 2:2-Punkteteilung begnügen. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Maria Rain. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Der Gastgeber hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 8:1 durchgesetzt.

Maria Rain mit dem erwarteten Start

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Juch sein Team in der 20. Minute. Er verwertete einen Elfmeter, auch wenn der Tormann der Gäste beinahe noch dabei gewesen wäre. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert und so ging es mit der knappen Führung für die Heimsichen auch zum Pausentee.

Last-Minute Ausgleich

In der 50. Minute brachte Emirhan Yavru den Ball im Netz von SV Maria Rain unter. Nach einem geblockten Freistoß in den Strafraum zieht Yavru ab und stellt auf 1:1. In der 72. Minute erzielte Maria Rain die erneute Führung. Ensar Alic trifft, nachdem Frantschach den Ball nicht aus der Defensivzone brachte, zm 2:1. Der Treffer, der Yavru in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Frantschach kurz vor dem Ende noch den doch recht überraschenden Ausgleich. Auch diesem Treffer ging ein Freistoß und Gestocher im Strafraum voraus. Letztlich gingen SV Maria Rain und FC Frantschach mit jeweils einem Punkt auseinander.

Maria Rain bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Maria Rain momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Maria Rain etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte man in den letzten fünf Spielen.

Mit nur fünf Zählern auf der Habenseite ziert Frantschach das Tabellenende der 2. Klasse C. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 93 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Frantschach verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und 14 Niederlagen. Gewinnen hatte bei FC Frantschach zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag reist Maria Rain zum SV Viktoria Viktring, zeitgleich empfängt Frantschach die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters.

2. Klasse C: SV Maria Rain – FC Mondi Frantschach, 2:2 (1:0)

20 Alexander Juch 1:0

50 Emirhan Yavru 1:1

72 Ensar Alic 2:1

90 Emirhan Yavru 2:2