Wietersdorf kommt im Schongang zu klarem Sieg gegen Frantschach

Details Sonntag, 03. April 2022 09:58

Für den FC Frantschach gab es in der Auswärtspartie gegen Wietersdorf nichts zu holen. Frantschach verlor mit 1:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der WSG Wietersdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel wurde der FC Mondi Frantschach sogar mit 12:2 abgeschossen.

Späte Führung in Hälfte eins

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Antonio Vavpic mit dem 1:0 für WSG zur Stelle (42.). Nach einem Einwurf auf der rechten Seite, ging eine Flanke an vielen Spielern vorbei. Vavpic lauerte auf der langen Ecke und schoss ins Kreuzeck ein. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Wietersdorf macht ernst

WSG Wietersdorf war mit den Köpfen wohl noch in der Kabine, als Haci Osman Yavru für den Ausgleich sorgte (48.). Er nützte einen Abwehrfehler der Heimmannschaft eiskalt aus. In der 55. Minute erzielte Benjamin Pankratz per Kopf das 2:1 für die WSG. In der 68. Minute brachte Jakob Rabensteiner das Netz für die WSG Wietersdorf zum Zappeln. Er traf mit einem Weitschuss aus 30 Metern flach ins lange Eck. Luca Lausegger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 4:1 für die WSG her (90.). Er verwertete einen Handelfmeter sicher. Am Schluss gewann Wietersdorf gegen den FC Frantschach klar und ungefährdet.

Trotz der drei Zähler machte die WSG im Klassement keinen Boden gut. Wietersdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 52 geschossene Treffer gehen auf ihr Konto. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holteWietersdorf zehn Siege, drei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die WSG, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Frantschach holte auswärts bisher nur einen Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. Mit nur 23 Treffern stellt das Schlusslicht den harmlosesten Angriff der 2. Klasse C. FC Mondi Frantschach musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Der FC Frantschach kann insgesamt nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Frantschach. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Nach der klaren Niederlage gegen die WSG ist der FC Mondi Frantschach weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse C.

Am nächsten Sonntag reist die WSG Wietersdorf zu, SV Viktoria Viktring, zeitgleich empfängt Frantschach den SV Hirter Kraig 1b.

Markus Kopeinig, Trainer WSG Wietersdorf: "Es war heute keine überragende Leistung von uns. Der Sieg war aber hochverdient. Wir haben lange benötigt, bis wir das verdiente 1:0 machten und haben letztlich zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Wir haben sicher noch Luft nach oben."

Die Besten: Antonio Vavpic (DM), Christoph Sollbauer (ST) bzw. Haci Yavru (ST)

2. Klasse C: WSG Wietersdorf – FC Mondi Frantschach, 4:1 (1:0)

90 Luca Lausegger 4:1

68 Jakob Johann Rabensteiner 3:1

55 Benjamin Pankratz 2:1

48 Haci Osman Yavru 1:1

42 Antonio Vavpic 1:0