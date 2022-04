Preitenegg legte Verfolger Sörg zwei Eier ins Nest

Details Sonntag, 17. April 2022 05:19

Mit 0:2 verlor der SC Sörg am Samstag zu Hause den Schlager der Runde gegen den TSV Preitenegg. Preitenegg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den ersten Verfolger einen vielleicht bereits meisterschaftsentscheidenden Dreier. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Zwei schnelle Treffer

Sörg startete gut in das Spiel und kam auch gleich zu zwei guten Chancen, die jedoch nicht genützt wurden. Christian Ragger war zur Stelle und markierte nach einem Lochpass früh das 1:0 für Preitenegg (11.). Der Treffer von Martin Samwald in der 20. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Er traf nach einem Gestocher im Strafraum via Innenstange ins lange Eck. Den Grundstein für den Sieg über SC Sörg legte TSV Preitenegg bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Gegenwind machte Preitenegg das Leben schwer

In der zweiten Halbzeit hatte Preitenegg nicht nur Sörg, sondern auch einen starken Gegenwind als Gegner. Die Heimischen drückten an, doch Preietengg setzte immer wieder Nadelstiche und vereitelte damit viele Offensivaktionen von Sörg. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 2:0 für den Tabellenführer, der damit wohl schon erste Planungen für die 1. Klasse starten darf.



Christoph Eneo, Trainer des TSV Preitenegg: "Sörg war sehr präsent, wir aber die effizientere Mannschaft. Dazu hatten wir mit Jan Oberländer einen überragenden Schlussmann im Gehäuse, der den Sieg einige Male festhielt."

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Oberländer, Dexl, Ragger

In der Tabelle liegt Sörg nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Sörg bisher 13 Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Preietengg ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Bei den Gästen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 16 Gegentoren stellt der TSV Preitenegg die beste Defensive der 2. Klasse C. Die Saison von Preitenegg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 17 Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Am nächsten Wochenende reist der SC Sörg zum ATSV Wolfsberg Future Team, zeitgleich empfängt Preitenegg den SV Maria Rain.

2. Klasse C: SC Sörg – TSV Preitenegg, 0:2 (0:2)

20 Martin Samwald 0:2

11 Christian Ragger 0:1