5:0-Auswärtssieg - Sörg spielt mit Maria Rain in Halbzeit zwei Katz und Maus

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:56

Der SV Maria Rain kam gegen den SC Sörg mit 0:5 unter die Räder. Damit wurde Sörg der Favoritenrolle vollends gerecht, hatte aber auch leichtes Spiel, da Maria Rain mit großen Personalproblemen zu kämpfen hat. Im Hinspiel hatte sich Maria Rain auf dem Platz der Gäste die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:0 gewonnen.

Sörg schlägt im Konter eiskalt zu

Maria Rain zeigte in der ersten Halbzeit großen Kampfgeist und kam auch zu einigen guten Sitzern. In Minute 24 sah Andreas Katz nach einer Beleidigung den rote Karton und schwächte die Heimmannschaft damit früh. Torlos ging es aber zur Halbzeitpause in die Kabinen. Thomas Posarnig brachte den SV Maria Rain in der 47. Minute ins Hintertreffen, als er aus einem Konter zur für Sörg erlösenden Führung traf. Denis Sahitaj versenkte die Kugel zum 2:0 für SC Sörg (55.). Für ruhige Verhältnisse sorgte dann Manuel Winkler, als er ebenfalls nach einem schnellen Gegenstoß das 3:0 für Sörg besorgte (84.). Für das 4:0 von SC Sörg sorgte Sahitaj, der in Minute 87 zur Stelle war. Der Treffer von Harald Stark in der 90. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf einen möglichen Aufstieg. Sörg überrannte Maria Rain in Halabzeit zwei mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Jürgen Pink, Sportlicher Leiter SC Sörg: "Maria Rain hat heute brav gekämpft aber sie haben derzeit einfach extreme Personalprobleme. Es war von uns nicht das über-drüber-Spiel. Wir waren aber überlegen und haben uns nicht schwer getan zu gewinnen."

Die Besten: keiner bzw. Manuel Winkler (ZM), Denis Sahitaj (ZM)

Der SV Maria Rain muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 30 gesammelten Zählern haben die Gastgeber den zehnten Platz im Klassement inne. Neun Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat Maria Rain derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für Maria Rain nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Der SC Sörg behauptet nach dem Erfolg über Maria Rain den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive von Sörg (20 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse C zu bieten hat. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sörg 15 Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV Maria Rain ist ATSV Wolfsberg Future Team auf gegnerischer Anlage. Der SC Sörg misst sich mit der SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters.

2. Klasse C: SV Maria Rain – SC Sörg, 0:5 (0:0)

90 Harald Stark 0:5

87 Denis Sahitaj 0:4

84 Manuel Winkler 0:3

55 Denis Sahitaj 0:2

47 Thomas Posarnig 0:1