Überraschung: Der SV Gurk ringt die KAC B Juniors nieder

Details Sonntag, 15. Mai 2022 10:14

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung der KAC B Juniors und dem SV Gurk, die mit 0:1 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren von KAC B Juniors, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatte sich SV Union Gurk als keine große Hürde erwiesen und mit 2:5 verloren.

Ein Treffer entscheidet

Für das erste und letztlich auch einzige Tor in diesem Spiel sorgte Maximilian Lattacher. In der 32. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte SV Gurk der 1:0-Halbzeitstand für den doch etwas überraschenden dreifachen Punktgewinn.

Fazit aus Sicht des SV Gurk (sicher nicht ganz ernst gemeint):

"Obwohl sich gestern beinahe die ganze Mannschaft vollaufen ließ, gewinnen wir auswärts etwas überraschend mit 0:1.

Jetzt soll noch einer sagen, dass die Spieler vor dem Spieltag zu Hause bleiben sollen. " (Quelle: SV Gurk - facebook)

Kurz vor Saisonende stehen die KAC B Juniors mit 42 Punkten auf Platz sechs. 13 Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Der SV Union Gurk muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SV Gurk rangiert mit 20 Zählern auf dem 14. Platz des Tableaus. SV Union Gurk bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und 17 Pleiten.

Am kommenden Wochenende tritt KAC B Juniors beim Annabichler Sportverein 1b an, während der SV Gurk die NextGen. St. Veit empfängt.

2. Klasse C: KAC B Juniors – SV Union Gurk, 0:1 (0:1)

32 Maximilian Lattacher 0:1