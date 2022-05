Siegesserie von St. Paul hält an - Viktring wehrte sich aber lange

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:25

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen ASC St. Paul und SV Viktoria Viktring an diesem 25. Spieltag. St. Paul wurde der Favoritenrolle somit gerecht, auch wenn die Partie auf dem Platz ebger war, als es schien. St. Paul tat sich schwer die Enstcheidung herbeizuführen. Das Hinspiel war 3:1 für die Heimmannschaft ausgegangen.

St. Paul klar feldüberlegen

Daniel Pizir brachte den SV Viktring in der 14. Minute ins Hintertreffen. Nach einer schönen Angriffskombination und Pass in die Tiefe traf er ins lange Eck. Jan Razgorsek versenkte die Kugel zum 2:0 für ASC St. Paul (28.). Erneut nach einer schönen Kombination aus der Mitte heraus ein tiefer Pass, dann noch einmal quer gelegt und Razgorsek traf ohne Probleme zum 2:0. Die Hintermannschaft von Viktring ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In Minute 76 sah dann Peter Spitzer nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte und machte es seinem Team somit nicht leichter. In der 78. Minute brachte Lamin Bojang den Ball mit einem Schuss aus 25 Metern ins Kreuzeck im Netz von St. Paul unter und es wurde nochmals spannend. Am Ende verbuchte aber der ASC St. Paul gegen den SV Viktoria Viktring einen Sieg.

Chris Stempfer, Sektionsleiter ASC St. Paul: "Wir hatten das Spiel heute gut im Griff, haben es aber etwas verpasst, früher den Deckel drauf zu machen. Die erste Hälfte war richtig gut von uns, aber auch die zweite war nicht schlecht."

Die Besten: Jan Razgorsek (DM), Nico Glanz (LM), Daniel Pizir (ST), Matej Borovnik (ST) bzw. Christian Sablatnig (ST), Lamin Bojang (ST)

Nächsten Wochenende gastiert St. Paul beim SV Weitensfeld/Zweinitz, Viktring empfängt den FC Mondi Frantschach.

2. Klasse C: ASC St. Paul – SV Viktoria Viktring, 2:1 (2:0)

78 Lamin Bojang 2:1

28 Jan Razgorsek 2:0

14 Daniel Pizir 1:0