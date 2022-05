Magdalensberg/Poggersdorf feiert Sieg gegen das ATSV Wolfsberg Future Team

Details Sonntag, 22. Mai 2022 18:14

Für das Wolfsberg Future Team gab es in der Partie gegen Magdalensberg/Poggersdorf, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Hinspiel hatte die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters nichts anbrennen lassen und war als 5:2-Sieger vom Platz gegangen.

Ausschluss spricht für die Gäste

In der neunten Minute ging das ATSV Wolfsberg Future Team nach einem Tor von Noah Müller in Führung. Edin Cosic versenkte den Ball in der 16. Minute im Netz des Heimteams - ein perfekt getrettener Freistoß. In der 38. Minute sah Gabriel Wiltsche die rein rote Karte nach einem Torraub und damit war die Heimelf früh numerisch unterlegen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Thomas Stelzl nach einer tollen Einzelleistung gegen fünf Gegenspieler mit dem 2:1 für Magdalensberg/Poggersdorf zur Stelle (42.). Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Der ATSV bricht ein

Die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters erzielte nach einem Eckball in der 64. Minute durch Schlömmer das 3:1. Nico Andre beförderte das Leder zum 2:3 des ATSV Wolfsberg Future Team in die Maschen (68.) und die Hoffnung keimte bei der Heimmannschaft nochmal auf. Maximilian Rupitsch erhöhte den Vorsprung von Magdalensberg/Poggersdorf nach 75 Minuten mit einem sensatioenllen Schuss nach Direktabnahme auf 4:2. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters gegen das ATSV Wolfsberg Future Team.

Am Donnerstag muss das ATSV Wolfsberg Future Team bei SV Viktoria Viktring ran, zeitgleich wird Magdalensberg/Poggersdorf von der WSG Wietersdorf in Empfang genommen.

2. Klasse C: ATSV Wolfsberg Future Team – SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters, 2:4 (1:2)

75 Maximilian Gert Rupitsch 2:4

68 Nico Andre 2:3

64 Maximilian Schloemmer 1:3

42 Thomas Moritz Stelzl 1:2

16 Edin Cosic 1:1

9 Noah Mueller 1:0