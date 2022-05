Neun Tore für die Ewigkeit! Preitenegg holt sich mit Kantersieg gegen die NextGen St. Veit den Pot

Details Sonntag, 29. Mai 2022 06:36

Der TSV Preitenegg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von TSV Preitenegg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Damit ist Preitenegg auch rechnerisch Meister und steigt in die 1. Klasse auf. Das Hinspiel hatte der Gastgeber durch ein 3:0 für sich entschieden.

Vollgas von Beginn an

Der Ligaprimus erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute in Person von Philipp Kogler zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Gerald Maurer den Vorsprung des TSVP. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Durch ein Eigentor von Christian Flores verbesserte der TSV Preitenegg den Spielstand auf 3:0 für sich (47.). Christian Ragger (55.), Maurer (65.) und Daniel Grillitsch (70.) bauten die komfortable Führung von Preitenegg weiter aus. Für die NextGen St. Veit war es ein Tag zum Vergessen. Clemems Kreuzer (72.), Grillitsch (76.) und Ragger (80.) machten das Unheil perfekt. Mit dem Schlusspfiff hatten die Gäste das Martyrium überstanden und waren mit 0:9 geschlagen.

Fotos (Gerhard Pulsinger): Großer Jubel nach Fixierung des Meistertitel in der 2. Klasse C

Nach 27 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für TSV Preitenegg 72 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von TSVP ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 19 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Seit 16 Begegnungen hat TSV Preitenegg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Kurz vor Saisonende belegt NextGen St. Veit mit 48 Punkten den fünften Tabellenplatz. In den letzten fünf Begegnungen holte NextGen St. Veit insgesamt nur sechs Zähler.

Während der TSV Preitenegg am nächsten Wochenende beim ASC St. Paul gastiert, duelliert sich die NextGen St. Veit zeitgleich mit dem SC Sörg.

2. Klasse C: TSV Preitenegg – NextGen St. Veit, 9:0 (2:0)

80 Christian Ragger 9:0

76 Daniel Grillitsch 8:0

72 Clemems Simon Kreuzer 7:0

70 Daniel Grillitsch 6:0

65 Gerald Maurer 5:0

55 Christian Ragger 4:0

47 Eigentor durch Christian Flores 3:0

13 Gerald Maurer 2:0

3 Philipp Guenter Kogler 1:0