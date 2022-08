Sörg deklassiert Absteiger Ebental mit 9:1!

Details Sonntag, 31. Juli 2022 16:04

Zweite Runde in der 2. Klasse C und schon steht der SC Sörg mit 15 Toren am Konto auf Tabellenplatz eins. Nachdem letzte Woche die SG Magdalensberg/Poggersdorf schon sechs Tore kassiert hatte, musste dieses Mal der SC Ebental die Topform der Sörger über sich ergehen lassen. Mit dem wiederholten Kantersieg auf dem eigenen Fußballplatz zeigten sie erneut, dass sie der Aufstiegsaspirant Nummer eins sind. Die Mannschaft aus Sörg, deren Logo eine gewisse Ähnlichkeit mit dem des italienischen Topclubs AC Milan aufweist, spielte an diesem Samstagabend auch so wie deren prominente Wappenkollegen auf.

Souveräne erste Hälfte der Hausherren

Nach einer ruhigen Anfangsphase, war es in der 26. Minute Florian Stark, der den Torreigen für den SC Sörg eröffnete. Gleich danach standen dann auch schon das zweite und dritte Tor, geschossen durch Marco Messner und Harald Stark, auf der Anzeigetafel. Mit diesem 3:0 ging es dann auch in die Kabinen.

Ebental auch in Durchgang zwei chancenlos

Nach der Halbzeitpause machten die Heimischen dort weiter, wo sie begonnen hatten. Marco Messner verwandelte einen Strafstoß zu seinem zweiten Tor und auch Harald Stark erhöhte sein persönliches Torkonto. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für den SC Ebental kam auf, als Mahdi Bakhtiari zum zwischenzeitlichen 5:1 netzte. Lange hielt die Euphorie bei den Gästen aus Ebenthal nicht, denn Sörg ließ sich dadurch nicht beirren: Michael Pink erhöhte prompt danach wieder das Torkontingent seiner Mannschaft. Dann ging es Schlag auf Schlag. Gleich zweimal traf erneut Marco Messner, der somit einen Viererpack schnürte. Dominik Vosseler setzte schlussendlich den Schlusspunkt mit dem Treffer zum 9:1. Eine beeindruckende Leistung der Sörger an diesem Samstagabend vor rund 100 Zuschauern am heimischen Sportplatz. Somit stehen sie nach zwei Spielen mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 15:1 da.

Jürgen Pink, Co-Trainer & Sektionsleiter SC Sörg:

"Nachdem wir in den ersten 20 Minuten das Spiel ein wenig abgetastet haben, haben wir ab dem Führungstreffer das Zepter klar in die Hand genommen und das Spielgeschehen ziemlich dominiert. Der SC Ebental kam, bis auf den Treffer zum 5:1, nie richtig zum Zug, da wir wirklich stark aufspielten dieses Mal. Sie sind eine neu formierte Mannschaft, die erst in dieser Liga nach dem Abstieg ankommen müssen. Letzte Woche half uns auch das Glück ein wenig zum 6:0-Sieg, doch dieses Mal waren wir einfach klar besser. Unser Ziel ist es, trotz unseres kleinen Kaders vorne mitzuspielen und es den Gegnern so schwer wie möglich zu machen. Hoffentlich gelingt uns das auch nächste Woche gegen Gurk."

Nächste Woche will der SC Sörg erneut vor heimischer Kulisse diese Topform gegen den SV Union Gurk an den Tag bringen. Zuvor geht’s aber am Dienstag noch im Cup gegen den SV Eberstein ran. Für den SC Ebental geht es auswärts in Frantschach um die ersten Punkte.