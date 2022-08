Wieder drei Zähler eingefahren! Weitensfeld kann an 6:0-Erfolg anknüpfen

Details Sonntag, 14. August 2022 22:27

Erneut ging eine ereignisreiche Runde in der 2. Klasse C über die Bühne. Daran teilhaben konnten auch der SV Weitensfeld/Zweinitz und der SV Maria Rain, die sich ein Duell lieferten, welches am Ende Weitensfeld für sich entscheiden konnte. Gut 70 Zuschauer am Sportplatz des SV Weitensfeld freuten sich, dass ihre Mannschaft an den 6:0-Erfolg vergangene Woche gegen den Eberndorfer AC mit einem Heimsieg gegen Maria Rain anknüpfen konnte.

Viel Action in Hälfte eins

Gleich aufregend war der Start in die Partie. Nicht mal zwei Minuten waren gespielt, als Johannes Stromberger das erste Mal netzen konnte und somit die Gastgeber mit 1:0 in Front brachte. Dies ließen sich die Gäste aus Maria Rain nicht gefallen und glichen prompt in Minute elf durch Sayed Sadat wieder aus. In der 23. Minute dann wieder die Chance für Weitensfeld, das Spiel auf ihre Seite zu lenken. Der Schiri zeigte nämlich auf den Elferpunkt. Bernhard Maitz, der Torhüter vom SV Maria Rain, machte die Möglichkeit aber zunichte und parierte den Strafstoß. Gut zehn Minuten darauf war es aber dann doch geschehen: mit seinem zweiten Treffer erhöht Johannes Stromberger und stellt den Vorsprung seiner Mannschaft wieder her.

Weitensfeld fährt Sieg in Hälfte zwei ein

In der zweiten Hälfte nahm auch wieder der SV Weitensfeld/Zweinitz das Spielgeschehen in die Hand. Es folgten viele Torchancen, wovon in der 69. Minute durch Lukas Garnitschnig dann eine schließlich saß. Die Gäste aus dem Rosental wollten zwar noch den Anschluss schaffen, fraßen dann aber einen Konter, den Adrian Schindler kurz vor Schluss zum 4:1-Endstand vollendete. Auf die Auftaktniederlage und einer Runde spielfrei folgen also zwei Siege. Somit nehmen die Weitensfelder nach dieser Runde den sechsten Platz ein. Maria Rain rangiert derweil mit nur einem Punkt aus ebenfalls drei Spielen am Tabellenkeller.

Florian Steger, Co-Trainer SV Weitensfeld/Zweinitz:

„Früh wollten wir das Spiel in die Hand nehmen und trafen auch gleich nach Beginn das erste Mal. Danach haben wir uns ein wenig einlullen lassen. Es folgte der Ausgleich und ein vergebener Elfer unsererseits. Schließlich rafften wir uns aber wieder auf und nahmen dann das Zepter in die Hand. Zwar hätten wir die Partie früher entscheiden müssen und auch die Chancenauswertung lässt noch zu wünschen über, doch trotzdem bin ich zufrieden mit der Mannschaftsleistung und den drei Punkten. Spielerisch müssen wir uns noch steigern, vor allem in Hinblick auf die nächsten Runden, wo wir drei schwere Spiele vor der Brust haben. Da wird sich zeigen, wo der Weg hinführt. Wir wollen jedenfalls, so wie letztes Jahr, wieder oben mitspielen“

Nächste Woche wartet auf Weitensfeld auswärts der Tabellenführer St. Margarethen im Lavantal. Man hofft, ihnen ein paar Zähler abluchsen zu können. Maria Rain muss zu Hause gegen Wietersdorf um Punkte kämpfen.