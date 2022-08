Topspiel in 2. Klasse C! St. Margarethen/Lav. lässt Sörg in direktem Duell an Tabellenspitze rankommen

Details Montag, 29. August 2022 14:21

Erster gegen Dritter! Dieses Duell brachte die 2. Klasse C an diesem Wochenende mit sich. Der ASV St. Margarethen/Lav. forderte vor heimischer Kulisse den SC Sörg. Vor dieser Partie standen die Lavanttaler mit 15 Punkten und ohne eine Niederlage in fünf Spielen auf dem ersten Tabellenrang. Der SC Sörg hatte vor dieser Partie den dritten Platz inne mit einer verlorenen Partie und vier Siegen. Lediglich dem ASC St. Paul musste man sich geschlagen geben. Da dieser aber am Samstag zuhause gegen Straßburg verlor und der SC Sörg das Topduell gegen St. Margarethen gewann, konnten sich die Sörger auf den ersten Tabellenrang hieven.

Grundstein in erster Hälfte gelegt

Gut 100 Zuseher waren im Rosenstadion des ASV St. Margarethen versammelt, um sich dieses Topduell anzusehen. Jubeln durften zu Beginn aber nur die Anhänger der Gäste aus den Wimitzer Bergen. Pascal Eichwalder brachte bereits in der 15. Minute seine Mannschaft mit einem schönen Schuss in Führung. Es war ein sehr zerhacktes und zweikampfreiches Spiel im Lavanttal, die Führung kam ein wenig aus dem nichts. Nach dem Treffer war der SC Sörg aber im Spiel angekommen und konnte in der 25. Minute in Form von Harald Stark auf 2:0 erhöhen. Die Führung nahmen sie auch mit in die Kabinen zur Halbzeit.

Sörg macht den Sack zu

Die Gastgeber wollten nun drücken und auch anschreiben. Mit diesem Spielstand wollte man sich nicht zufriedengeben. Aber auch nach Wiederanpfiff war wieder die Sörger Mannschaft spielbestimmend. Erneut war es Pascal Eichwalder der mit seinem zweiten Tor und dem dritten für seine Jungs den Sack zumachte. Der Heimmannschaft aus St. Margarethen gelang es nicht mehr, eine Antwort darauf zu finden. Sie drückten zwar auf einen Treffer, dieser gelang ihnen aber nicht. So konnte der SC Sörg den ASV St. Margarethen/Lav. einholen und auf den ersten Platz springen. Die beiden Teams belegen nun mit Punktegleichheit die Plätze eins und zwei.

Wolfgang Gratzer, SC Sörg:

„Das Spiel war zu Beginn sehr zerhackt und sehr zweikampfreich. Die Gastgeber waren schwer zu bespielen, doch gelang uns aber fast aus dem nichts durch einen schönen Schuss ins Kreuzeck das 1:0. Wir legten dann prompt das Zweite drauf und so waren wir im Vorteil. St. Margarethen kam nicht richtig ins Spiel, sie drückten zwar, aber es gelang ihnen kein Treffer. Das 3:0 war dann noch das Sahnehäubchen. Mit der kämpferischen Leistung der Jungs bin ich sehr zufrieden, es war ein verdienter Sieg für uns. Ein Platz unter den ersten Drei ist das Ziel für uns diese Saison.“

Für die Sörger, welche diese Saison mit 34 schon eine beachtliche Zahl an geschossenen Toren auf ihrem Konto haben, geht es nächste Woche gegen den SV Weitensfeld/Zweinitz wieder um drei Punkte. Der ASV St. Margarehten/Lav. will am Sonntag auswärts in Frantschach wieder ein Erfolgserlebnis feiern können.