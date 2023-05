Maria Rain geht beim ASV St. Margarethen/Lav. unter

Details Sonntag, 28. Mai 2023 23:20

Der ASV St. Margarethen/Lav. bittet in der 24. Runder der Meisterschaft der 2. Klasse C den SV Maria Rain zum Duell im Lavantal. Die Tabellensituation vor dem Spiel prognostiziert die Heimischen als klaren Favoriten im Spiel und das sollte sich am Ende auch bewahrheiten. An diesem Spieltag gab es für die Gäste wenig Lohn für wohl viel Mühe und einer langen Anreise.

Doppelschlag in der ersten Halbzeit

Die Heimischen übernahmen in den ersten 45 Minuten zwar nicht vollends die Kontrolle über das Spiel, hatten aber beim diesmaligen Aufeinandertreffen mehr Spielanteile und auch die besseren Torchancen, um in Führung zu gehen. In der 25. Minute war es aber Jakob Peter Schmeisser, der zur 1:0 Führung der Heimelf traf und die Fans erstmals jubeln lässt. Nur wenige Minute später stellte Herbert Matthias Theuermann in der 33. Minute bereits auf 2:0 für die Lavantaler und bringt das Leder im Gehäuse der Gäste unter. Mit der 2:0 Führung ging es nach 45 Minuten auch in die Kabinen zum Pausen(eis)tee.



Theuermann Dreierpack

Die zweiten 45 Minuten beginnen, wie die ersten 45 Minuten geendete haben, indem die Heimelf sich Chance um Chance erspielt. Wieder war es Herbert Matthias Theuermann, der in den Minuten 58 und 66 auf 4:0 erhöhte und sein eigenes Torkonto am heutigen Tag auf drei Treffer stellte. Danach klingt das Spiel allmählich ab, die Heimelf tauscht noch einige junge Spieler ein und in Minute 77 stellte der eingewechselte Florian Maier den 5:0 Endstand für die St. Margaretner her.



Mato Gavran (Co-Trainer ASV St. Margarethen/Lav.):

„Wir haben heute die Tore gemacht, die wir sonst oft liegen gelassen haben. Auch heute war der Gegner sicherlich nicht so schlecht wie man anhand vom Ergebnis meinen würde, vielleicht fiel das Ergebnis auch um 1-2 Tore zu hoch aus. Wir haben selbst sehr wenig zugelassen, unsere Defensive stand sehr gut, aber nach vorne war nicht alles berauschend, aber nach so einem Sieg sollte man auch mal feiern dürfen und muss nicht gleich jeden Fehler suchen. Unseren Dreifachtorschützen sollte man heute herausheben, obwohl wir als Team gewonnen und sehr gut gespielt haben. Auch möchte ich die Fans mal loben und mich bedanken. Die sind immer dabei, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel und feuern das Team immer an, DANKE. Heuer können wir um den Titel nicht mehr mitspielen, aber in der nächsten Saison werden wir wieder angreifen und wollen um die vorderen Plätze mitspielen.“

