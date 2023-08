Ebental ist zu Hause wirkungslos

Details Sonntag, 20. August 2023 08:18

In der 2. Klasse C findet an diesem Wochenende bereits die 5. Runde in der Meisterschaft statt. Dabei empfängt der SC Ebental die WSG Wietersdorf und bittet zum Duell. Die Ebentaler holten aus den ersten drei Spiele schon ganze vier Punkte und damit fast mehr als in der gesamten letzten Saison. Die Wietersdorfer liegen vor dem Spiel mit gerade mal fünf Punkten nur knapp davor. Wir durften also gespannt sein was passiert.

Novak mit doppelter Beteiligung

Die ersten Minuten plätschern in Ebental nur so dahin. Beide Teams tasten sich noch etwas ab, niemand will einen Fehler begehen. Den ersten Treffer im Spiel erzielen die Gäste dann vom Punkt. Florian Novak wird vom Torhüter zu Fall gebracht, der Schiedsrichter entscheidet auf Foul, pfeift und zeigt auf den Punkt. Den verhängten Strafstoß verwandelt Stefan Hübl in der 15. Minute zur 0:1 Führung seiner WSG Wietersdorf. Mit der Führung im Rücken spielt es sich für die Gäste etwas leichter. Man hat etwas mehr Spielanteile, die Heimischen ließen jedoch nicht locker und versuchten den Rückstand wettzumachen. Kurz vor der Pause gab es aber den nächsten Nackenschlag. Nach einer herrlichen Kombination durch die Hälfte der Heimischen, landete der Ball am Ende bei Florian Matthias Novak und dieser versenkte die Kugel zum 0:2 in die Maschen – 43. Minute und Pausenstand.



Ausschluss macht die Partie fast nochmal spannend

In den zweiten 45 Minuten passierte Anfangs wieder wenig. Ebental war nun am Zug wieder ins Spiel zurückzukehren, aber die Wietersdorfer Defensivabteilung hielt Stand. Der nächste Höhepunkt im Spiel war leider ein negativer. Leonard Ibrahimi hat sich kurz nicht unter Kontrolle und sah nach einer Beleidigung, so der offizielle Spielbericht, die rote Karte vom Unparteiischen. Von da an verstärkten die Gäste ihre Defensivarbeit noch mehr. Die Heimelf biss sie am Bollwerk aber die Zähne aus. Am Ende machte Florian Matthias Novak den Deckel drauf. Nach einem langen Ball in die Sturmspitze enteilt er seinen Bewachern und trifft im Eins-gegen-Eins gegen den Tormann zum 0:3 in der 86. Minute.



Manuel Knapp (Sektionsleiter WSG Wietersdorf):

„Wir waren über das ganze Spiel spielbestimmend, hatten sehr gute Chancen, es hätten auch 1-2 Tore mehr sein können von uns. Ebental hat viele junge Spieler und ein paar Routiniers. Spielerisch waren sie voll dabei und haben bissig gekämpft, leicht haben sie es uns auf jeden Fall nicht gemacht. Zum Schluss haben wir uns auf die Defensive konzentriert, weil wir durch eine Dummheit eine rote Karte bekommen haben. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen, auch wenn der Sieg nicht schön war.“

