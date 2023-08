Maria Rain holt sich drei Punkte in der Domstadt ab

Details Sonntag, 27. August 2023 09:39

Wir sind in der 6. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C der SV Union Gurk empfängt zur Meisterschaft die Gäste des SV Maria Rain. Für den SV Gurk lief es in den ersten fünf Runde der heurigen Meisterschaft bisher eher suboptimal, lediglich ein Sieg war die bisherige Ausbeute, welchem 4 Niederlagen gegenüberstanden. Ganz anders so beim SV Maria Rain, in der heurigen Saison mausert man sich zum geheimen Titelkandidaten, da man in den bisherigen fünf Spielen stolze drei Siege sowie je ein Remis und Niederlage vermelden konnte.

Maria Rain sorgt in Halbzeit eins für reinen Tisch

Der bei Maria Rain mittlerweile schon obligatorische Wechsel in der ersten Spielunterbrechung fand in Gurk in Minute zwei statt. Für den (lt. KFV Regelung notwendigen) Jugendspieler Ali Sayed Sadat kam Andreas Schloif ins Spiel und damit sollten die Maria Rainer Festspiele beginnen. Andreas Juch durfte sich in den ersten 45 Minuten gleich mit einem Doppelschlag in Minute 13 und 15 in die Torschützenliste eintragen, wobei der zweite Treffer vom Punkt erzielt wurde. Danach war es Gojko Vasiljevic, welcher sich in den Minuten 25 und 36 per Doppelschlag in die Liste der Torschützen eintragen konnte. Kurz vor der Pause war es dann noch Hasan Kupinic, der mit seinem Treffer auf den 0:5 Pausenstand stellte.



Maria Rain rochiert durch und schaltet zurück

In den zweiten 45 Minuten wollte Maria Rain es ruhiger angehen, der Fisch war für sie geputzt, wie man so schön sagt. Das restliche Wechselkontingent verbrauchten die Gäste gleich auf einen Schlag in Minute 58, indem vier frische Spieler kam (Kaukovic für Juch, Salzmann für Kaltak, Tikvic für Vasiljevic, Sadat für Salcher). Und der SV Gurk? Die Heimelf kämpfte zwar brav dagegen, bis auf 2-3 Chancen in den zweiten 45 Minuten war aber leider wenig Zählbares. In Minute 78 stellte gar Edin Hasancevic für die Rosentaler auf 0:6. Den Schlusspunkt setzte am Ende aber der SV Gurk mit seinem Ehrentreffer. In Minute 88 erzielte David Mitterer mit seinem Treffer das 1:6 Endergebnis.



Nedim Omerhodzic (Trainer SV Maria Rain):

„Wir waren in den ersten 45 Minuten souverän. Der Großteil vom Spiel fand da in der Hälfte vom SV Gurk statt, weil wir durch Druck gemacht haben. Nach der Pause war das Spiel für uns durch, deswegen habe ich gleich 4-fach gewechselt, um allen genug Spielminuten zu geben. Gurk hatte zwar 2-3 Torchancen, war sonst aber ungefährlich. Wir haben das Spiel hochverdient gewonnen.“

