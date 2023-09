Gurk fährt mit einer Packung wieder nachhause

Details Montag, 18. September 2023 07:32

Für den SV Union Gurk ging es in der 9. Spielrunde der Meisterschaft in der 2. Klasse C zum Auswärtsspiel gegen die Spielgemeinschaft SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters. Die Heimischen sollten eine leichte Favoritenrolle einnehmen, hatte man zuvor bisher schon zehn Zähler auf seinem Konto. Dem gegenüber standen auf Seiten der Domstädter lediglich drei Punkte aus der bisherigen Saison. Dass das Spiel am Ende aber so deutlich endete, das hatte sich an diesem Tag nur die wenigsten gedacht.

Heimelf macht in Halbzeit eins den Deckel drauf

Die Heimelf startete gleich von Anpfiff weg mit ihrem Vorhaben die Gäste kaum zu Aktionen kommen zu lassen und übernahmen das Kommando im Spiel. Es dauerte daher nur bis zur siebenten Minute ehe Thomas Moritz Stelzl zur schnellen 1:0 Führung seiner Elf einnetzte. Mit diesem frühen Treffer stellte man auch gleich die Weichen für den restlichen Spielverlauf, denn von den Gurkern kam im Anschluss leider nur noch wenig. Es folgte ein lupenreiner Hattrick innerhalb von 17 Minuten von Julian Rico Glantschnig, welcher in den Minute 19, 33 und 36 auf 4:0 für die Spielgemeinschaft stellte. Den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit setzte wiederum Thomas Moritz Stelzl mit seinem zweiten Treffer zum 5:0 in Minute 42 und damit war der Pausenstand auch besiegelt.



Traumtor von Cosic

Mit der komfortablen Führung von fünf Treffern spielte es sich in den zweiten 45 Minuten gleich um einiges leichter. Man schaltete nur wenig zurück und drückte weiterhin auf das Gehäuse der Gäste. Nach einer schönen Einzelaktion im Mittelfeld fackelte Edin Cosic in der 63. Minute nicht lange und setzte einen Strich von Schuss aus ca. 20 Metern genau in den Winkel zum 6:0 – Kategorie Traumtor. Den 7:0 Endstand erzielte Hattrickschütze von Halbzeit eins und traf in Minute 83 zum vierten Mal in diesem Spiel zum 7:0 Endstand für die Heimischen.



Patrick Karl Kaiser (Co-Trainer SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters):

„Wir waren von Anfang an spielerisch dominant und haben die Gegner zu Fehlern gezwungen. Die Chancen die wir uns erspielt haben, haben wir eiskalt genutzt. Der Sieg war auf jeden Fall auch in der Höhe verdient. Es waren sehr viele junge Spieler im Einsatz und die haben ihre Chance genutzt und sind ihren Mann gestanden wie man so schön sagt. Das gesamte Spiel war von beiden Seiten sehr fair und respektvoll geführt, das sieht man auch daran, dass es keine einzige Karte in 90 Minute gab.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.