St. Paul fährt ungefährdeten Heimsieg gegen Liebenfels ein

Details Samstag, 30. September 2023 21:10

In der 11. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C bat der ASC St. Paul die Gäste vom Liebenfelser Future Team zum Duell im Lavantal. Am Papier erschienen die Heimischen als Favorit in das Spiel zu starten und das spiegelte sich auch im Spielverlauf recht klar wider. Mit dem Sieg gegen die Gäste kletterten die Lavantaler auf den 3. Rang hinauf und bleiben auf Schlagdistanz um die beiden Topplätze dran. Die Gäste bleiben trotz Niederlage unverändert auf ihrer Tabellenposition und verharren am 11. Rang.

St. Paul sorgt früh für klare Verhältnisse

Die Heimelf sollte noch in der Anfangsviertelstunde in Führung gehen, denn in der 13. Minute vollende Jan Razgorsek nach einem Angriff über die linke Seite und Querpass zur Mitte den Angriff perfekt mit seinem Treffer zum 1:0 ins gegnerische Gehäuse. In der 23. Minute wurde auch noch Sandro Matheo Paulitsch mit einem Lochpass auf die Reise geschickt. Er enteilt seinen Bewachern, läuft im Eins-gegen-Eins auf den Schlussmann zu und bleibt eiskalt – 2:0 für den ASC St. Paul. Die restliche Spielzeit hätten die Heimischen noch Möglichkeiten auf eine höhere Führung, diese wurden vorerst aber nicht weiter genutzt und so blieb es beim 2:0 zur Pause.



Doppelschlag zu Beginn macht den Deckel drauf

Wieder war es ein Angriff über die linke Seite mit einem Querpass zur Mitte auf Medin Mehmedovic. Dieser steht noch mit dem Rücken zum Tor, aber schießt aus der Drehung unhaltbar in die Maschen der Liebenfelser – 3:0 in Minute 46. Das 4:0 erzielte Aljosa Gluhovic nach einem Angriff über die rechte Seite. Ein Mitspieler lässt den Pass zur Mitte noch durchlaufen und vom zweiten Pfosten schlenzt Gluhovic den Ball flach in die lange Ecke – Minute 51. Kurz schien es als würde Liebenfels nochmal ins Spiel zurück kommen wollen, denn in Minute 54 verkürzte Philipp Wernig auf 4:1, aber abermals war es Sandro Matheo Paultisch, der mit einem herrlichen Außenristschuss den Ball zur neuerlichen vier Tore Führung ins die kurze Ecke beförderte und somit auf 5:1 in der 58. Minute erhöhte. Den letzten Treffer im Spiel erzielten die Gäste in Person von Philipp Wernig mit einem Freistoß aus etwa 35-40 Metern Entfernung und somit zum 5:2 in der 63. Minute.



Markus Leitner (Trainer ASC St. Paul):

„Der Sieg heute war nie gefährdet. Wir sind früh in Führung gegangen und hatten über das gesamte Spiel hin auch mehr Ballbesitz. Wir hatten immer die Kontrolle über das Spiel und haben die Gegner durchwegs unter Druck gesetzt. Viel mehr Chancen als für die beiden Tore hatten die Gäste auch nicht. Das Spiel war immer sehr fair und ohne Gehässigkeiten von jemanden und auch den Schiedsrichter muss man mal lobend erwähnen, er hat heute einen top Job gemacht.“

