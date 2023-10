Viktring rettet sich in spannender Schlussphase das Remis

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 13:28

In der 14. Runde der Meisterschaft von der 2. Klasse C empfing die Spielgemeinschaft Magdalensberg/Poggersdorf die Gäste des SV Viktoria Viktring. Beide Teams finden sich in der oberen Tabellenhälfte wieder, daher konnte ein klarer Favorit nicht ausgegeben werden, obwohl die Gäste aus Klagenfurt punktuell an der Tabellenspitze dran sind. In einer wilden Schlussphase konnten die Gäste sich noch ein Remis holen und zumindest mit einem Punkt die Heimreise antreten.

Doppelschlag lässt Viktring erwachen

Die Heimischen waren in der Anfangsphase etwas besser im Spiel, konnten ihre Chancenvorteile aber erst mit einem Doppelschlag in der 28. und 30. Minute in zählbares Ummünzen. Martin Georg Kriessmann und Christoph Kurt Kasser nutzen Ihre Chancen und erzielten in wenigen Minuten die 2:0 Führung für die Heimelf. In der 34. Minute Raphael Jöri für den verletzten Fabian Sprachmann eingewechselt werden und der Wechsel blieb bis zur Pause das letzte, was sich der Unparteiische notieren musste.



Gäste treffen früh und spät in zweiter Halbzeit

Die Gäste konnten nach einem Freistoßtrick in der 46. Minute bereits kurz nach Wiederanpfiff durch Pascal Pressegger den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen und drückten nun auf den Ausgleich. Nach einem perfekt ausgeführten Kontor gingen die Heimischen aber durch Julian Rico Glantschnig erneut mit einem 2-Tore-Führung in Front und trafen in Minute 57 zum 3:1. Aber auch dieser Rückschlag brachte die Klagenfurter nicht aus dem Konzept und diese blieben weiterhin am Drücker. Es dauerte aber bis zur 86. Minute, ehe Raphael Weinmann nach einer Ecke am höchsten stieg und den Ball per Kopf zum 3:2 über die Linie drückte. Zu Guter letzt für die Gäste war es Luca Bernardo Richard Gassler-Iff, der in der 88. Minute nach einer Flanke goldrichtig stand und den Ball ebenfalls per Kopf zum 3:3 einnetzte und so den Endstand herstellte.



Patrick Karl Kaiser (Co-Trainer SG Magdalensberg/Poggersdorf):

„Wir waren mental und körperlich gut eingestellt auf das Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir auch stärker, sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Unsere Chancenauswertung war diesmal sehr gut. Gegen Ende sind uns leider etwas die Kräfte geschwunden, aber das Remis war sicherlich gerecht. An die Mannschaft möchte ich ein Pauschallob aussprechen.“



Christian Sablatnig (Trainer SV Viktring):

„Bis zum 2:0 Treffer waren wir nicht vorhanden. Danach sind wir aufgewacht und haben das Kommando über das Spiel übernommen. Das Spiel wurde auf dem Kunstrasen in Poggersdorf ausgetragen und wenn man das nicht gewohnt ist, ist es sicherlich gewöhnungsbedürftig. Am Ende haben wir noch zwei wichtige Tore gemacht und zumindest das Remis geholt.“

