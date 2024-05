Straßburg siegt knapp: Aufholjagd von Haimburg kommt zu spät

Spielberichte

Am diesjährigen Tag der Arbeit, dem 1. Mai, fand ein spannendes Fußballspiel in der 2. Klasse C statt, bei dem der SV Straßburg auf den SV Haimburg traf. Die Zuschauer durften sich in einem Schlagabtausch, der bis zum Schlusspfiff für Spannung sorgte, über fünf Treffer freuen. Das bessere Ende fand dabei der SV Straßburg, der sich mit 3:2 durchsetzte.

Früher Elfer bringt Straßburg auf Kurs

Das Spiel begann furios, als der SV Straßburg bereits in der 6. Minute durch einen Elfmeter von Martin Leitgeb in Führung ging. Die frühe Führung gab dem Heimteam Rückenwind und setzte den SV Haimburg unter Druck. Doch die Gäste kämpften weiterhin und hielten das Spiel offen.

Haimburg hält Match bis zum Ende offen

In der zweiten Halbzeit gelang es dem SV Straßburg, seine Führung auszubauen. Anze Cankar erhöhte in der 50. Minute auf 2:0 und ließ die Fans jubeln. Doch der SV Haimburg gab nicht auf und kämpfte weiterhin um jeden Ball. In der 83. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer durch Edin Harambasic, der einen Elfmeter sicher verwandelte und seine Mannschaft zurück ins Spiel brachte. Die letzten Minuten entwickelten sich zu einem wahren Krimi, als der SV Haimburg versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Doch in der 89. Minute schlug der SV Straßburg erneut zu. Andreas Karpf brachte sein Team mit einem präzisen Schuss ins obere Eck mit 3:1 in Führung. Doch die Gäste steckten nicht auf und kämpften bis zum Schlusspfiff. In der Nachspielzeit gelang Markus Janesch noch der Treffer zum 3:2 für den SV Haimburg. Trotz einer starken Schlussoffensive reichte es jedoch nicht mehr für den Ausgleich. Mit diesem hart erkämpften Sieg festigt der SV Straßburg seinen vierten Platz in der Liga und kann mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen. Der SV Haimburg hingegen bleibt auf dem elften Rang.

Jakob Leitgeb, Obmann SV Straßburg:

„Nach einem guten Start unsererseits und dem frühen Elfertreffer, verlief das Spiel danach auf Augenhöhe. Das Spiel war kampfbetont, jedoch hätte es spielerisch von unserer Mannschaft besser sein können. Haimburg hat auch in Hälfte zwei gut dagegengehalten und kam zum Schluss sogar noch ran. Gefährlich wurde es am Ende aber nicht mehr, der Sieg war alles in allem verdient.“

Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt den beiden Teams nicht, geht es doch am Samstag schon wieder weiter in der Liga. An diesem Tag muss der SV Straßburg auswärts nach St. Margarethen ins Lavanttal reisen, während der SV Haimburg bei sich zuhause den FC Frantschach zum Tanz bittet.

