SV Straßburg wird Favoritenrolle in Gurk gerecht

In einem Derby der 2. Klasse C setzte sich der SV Straßburg beim SV Union Gurk mit 3:1 durch. Im Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Viertplatzierten wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht und feiert den 17. Saisonsieg.

Offenes Match

Das Derby begann mit viel Energie und Einsatz auf beiden Seiten. Bereits in der 19. Minute erzielte Anze Cankar das erste Tor für Straßburg. Mit einem präzisen Schuss setzte Cankar ein frühes Ausrufezeichen und brachte die Gäste in Führung. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und suchten nach einer schnellen Antwort. In der 44. Minute gelang Alexander Piessnegger, der den Ball flach ins Tor der Straßburger beförderte, der Ausgleich. Mit einem Halbzeitstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nicht lange, bis die Gäste erneut in Führung gingen. In der 49. Minute war es Johannes Landsmann, der mit einem platzierten Schuss auf 1:2 stellte. Dieser Treffer stellte die Weichen für den weiteren Spielverlauf und zeigte die Offensivstärke der Straßburger.

Landsmann bringt Gäste auf die Siegerstraße

In der zweiten Halbzeit versuchte Gurk, den erneuten Rückstand abermals wettzumachen und setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Straßburger verteidigten gut und ließen nur wenige Chancen zu. In der 80. Minute fiel dann die Vorentscheidung: Nach einem umstrittenen Freistoß für die Gäste brachte Andreas Krapf den Ball per Kopf ins Netz und erhöhte auf 1:3. Dieser Treffer nahm den Gastgebern endgültig den Wind aus den Segeln und machte die Bemühungen der Gurker zunichte. Das Spiel endete schließlich mit 3:1 zugunsten des SV Straßburg.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

