Wietersdorf krönt sich zum Meister mit Sieg über Eberndorf

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:22

Mit einem eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen den Eberndorfer AC sicherte sich die WSG Wietersdorf nicht nur drei Punkte, sondern auch den Meistertitel in der 2. Klasse C. Schon zur Halbzeit führten die Hausherren mit 3:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Schlüsselspieler wie Denis Husejnovic und Oliver Bamberger trugen maßgeblich zum Triumph bei.

Blitzstart und frühe Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Minute ertönte der Anpfiff, und die WSG Wietersdorf übernahm sofort die Initiative. Es dauerte nicht lange, bis die Gastgeber ihre Bemühungen in Zählbares umwandeln konnten. In der 13. Minute war es ein Eigentor, das die Führung für Wietersdorf bescherte. Die Vorlage kam von Wolfgang Heinz Gragger, dessen Hereingabe unglücklich ins eigene Netz gelenkt wurde.

Nur wenige Minuten später, in der 18. Minute, wurde den Gastgebern ein weiteres Tor aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Doch die Mannschaft ließ sich davon nicht entmutigen. In der 19. Minute fiel schließlich das 2:0 durch Aleksa Jevtimijevic, der nach einer präzisen Vorarbeit eiskalt einnetzte. Wietersdorf dominierte das Spielgeschehen und ließ den Eberndorfer AC kaum zur Entfaltung kommen.

Entscheidung noch vor der Halbzeit

In der 31. Minute war es dann Denis Husejnovic, der mit seinem Treffer zum 3:0 die Vorentscheidung herbeiführte. Der Jubel auf den Rängen war groß, denn die Fans spürten, dass der Meistertitel zum Greifen nah war. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Wietersdorf sogar die Chance auf ein weiteres Tor, doch ein Treffer in der 44. Minute wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Die zweite Halbzeit begann mit der beruhigenden 3:0-Führung im Rücken. Bereits in der 46. Minute kommentierten die Zuschauer, dass die Wietersdorfer Jungs nur noch 45 Minuten von ihrem Meistertitel entfernt seien. Doch anstatt das Ergebnis zu verwalten, drängte Wietersdorf weiter nach vorn.

In der 70. Minute sorgte Oliver Bamberger mit seinem Tor zum 4:0 für den Schlusspunkt. Bamberger nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des Eberndorfer AC und schob den Ball gekonnt ins Netz. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die letzten 20 Minuten verliefen ohne nennenswerte Ereignisse.

Der krönende Abschluss

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand fest: Die WSG Wietersdorf ist Meister der 2. Klasse C (KTN). Der 4:0-Sieg war nicht nur ein Ausdruck der Dominanz an diesem Tag, sondern auch das Ergebnis einer konstant starken Saisonleistung. Die Fans feierten den wohlverdienten Titel ausgelassen, während die Spieler die verdiente Meisterschaft in vollen Zügen genossen.

Ein denkwürdiger Tag für die WSG Wietersdorf, die sich mit einer beeindruckenden Vorstellung die Krone aufsetzte und den Eberndorfer AC souverän in die Schranken wies.

Raphael Rotim (Trainer WSG Wietersdorf):

"Wir wussten was heute auf dem Spiel steht, aber wir gingen natürlich auch davon aus, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Wir sind dann schnell in Führung gegangen und hatten das Spiel auch unter Kontrolle. Der Sieg war absolut verdient und nach Spielende ging die Party richtig los. Für einige war es sicher eine lange Nacht."

2. Klasse C: Wietersdorf : Eberndorf - 4:0 (3:0)

70 Oliver Bamberger 4:0

31 Denis Husejnovic 3:0

19 Aleksa Jevtimijevic 2:0

13 Wolfgang Heinz Gragger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.