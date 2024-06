St. Paul besiegt Weitensfeld knapp mit 1:0

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:26

Im Rahmen der 29. Runde der 2. Klasse C lieferten sich der ASC St. Paul und der SV Weitensfeld/Zweinitz ein packendes Duell, das schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber endete. In einer hart umkämpften Partie gelang es Daniel Felix Perlinger, mit seinem Tor in der 68. Minute, den Unterschied zu machen. Trotz einer Gelb-Roten Karte für die Gäste in den Schlussminuten blieb es beim knappen Heimsieg.

Verhaltener Beginn und torlose erste Halbzeit

Der Anpfiff ertönte und das Spiel zwischen dem ASC St. Paul und dem SV Weitensfeld/Zweinitz begann. Beide Mannschaften starteten vorsichtig in die Partie und tasteten sich zunächst ab, ohne große Risiken einzugehen. Die Defensivabteilungen beider Teams standen stabil, sodass es in der ersten Halbzeit zu wenigen nennenswerten Torchancen kam. Immer wieder unterbrachen kleinere Fouls den Spielfluss, sodass sich ein eher zähes Spiel entwickelte.

Besonders im Mittelfeld war der Kampf um die Bälle hart umkämpft. Der ASC St. Paul versuchte, das Spiel zu kontrollieren, während der SV Weitensfeld/Zweinitz immer wieder auf Konterchancen lauerte. Trotz einiger Bemühungen blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim torlosen 0:0, was die Spannung für die zweite Hälfte aufrechterhielt.

Die Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen beide Mannschaften entschlossener aus der Kabine. Der ASC St. Paul erhöhte den Druck und versuchte, die Abwehr der Gäste zu knacken. In der 68. Minute wurde diese Bemühung schließlich belohnt: Daniel Felix Perlinger brachte den Ball im Tor des SV Weitensfeld/Zweinitz unter und erzielte das erlösende 1:0 für die Gastgeber. Die Freude bei den Spielern und Fans des ASC St. Paul war groß, während die Gäste nun gefordert waren, offensiver zu agieren.

Der SV Weitensfeld/Zweinitz warf in den letzten Minuten alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Dies führte jedoch auch zu größerer Hektik und Fehlern im Spiel der Gäste. In der 90. Minute kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Harald Stark vom SV Weitensfeld/Zweinitz sah die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen. Dies machte die Aufgabe für die Gäste noch schwieriger und nahm ihnen zusätzlich den Wind aus den Segeln.

Die Nachspielzeit von drei Minuten wurde zur Zitterpartie für den ASC St. Paul, der sich tapfer gegen die Angriffsbemühungen der Gäste stemmte. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und der ASC St. Paul konnte den knappen 1:0-Sieg feiern. Das Team von SV Weitensfeld/Zweinitz musste sich trotz einer kämpferischen Leistung geschlagen geben.

Mit diesem Erfolg konnte der ASC St. Paul wichtige Punkte im Kampf um den 2. Platz in der Tabelle der 2. Klasse C sammeln, welcher unter Umständen für die Relegation um den Aufstieg wichtig werden kann. Der SV Weitensfeld/Zweinitz hingegen musste die Heimreise ohne Punkte antreten und wird in den kommenden Spielen weiter um den Anschluss kämpfen müssen.

2. Klasse C: St. Paul : Weitensfeld - 1:0 (0:0)

68 Daniel Felix Perlinger 1:0

