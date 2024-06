St. Margarethen/Lav. feiert beeindruckenden 8:0-Sieg gegen Oberes Metnitztal

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:31

Der ASV St. Margarethen/Lav. hat in der 29. Runde der 2. Klasse C einen eindrucksvollen 8:0-Sieg gegen den SV Oberes Metnitztal gefeiert. Von Beginn an dominierte St. Margarethen das Spielgeschehen und ließ ihrem Gegner keine Chance. Mit einer starken Mannschaftsleistung und acht verschiedenen Torschützen unterstrichen sie ihre Ambitionen in der Liga.

Starker Beginn von St. Margarethen

Das Spiel begann sofort mit einem Paukenschlag, als Florian Maier bereits in der 6. Minute das erste Tor für St. Margarethen erzielte. Nur drei Minuten später legte Lukas Tatschl nach und erhöhte auf 2:0. Diese frühen Tore setzten den SV Oberes Metnitztal sofort unter Druck, und es war klar, dass St. Margarethen an diesem Tag nicht zu stoppen sein würde.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte St. Margarethen weiterhin das Spielgeschehen. In der 27. Minute war es Daniel Schrammel, der den Spielstand auf 3:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 34. Minute, traf erneut Lukas Tatschl und stellte damit den 4:0-Halbzeitstand her. Die Defensive von Oberes Metnitztal fand einfach kein Mittel gegen die Angriffe der Gastgeber.

Demonstration der Überlegenheit in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit ließ St. Margarethen nicht locker. Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf Philipp Berger zum 5:0. Die Mannschaft von St. Margarethen zeigte weiterhin Spielfreude und setzte die Gäste permanent unter Druck. In der 64. Minute war es Dorian Baumgartner, der mit seinem Treffer zum 6:0 den Torreigen fortsetzte.

Doch damit nicht genug: In der 77. Minute trug sich auch Andreas Gerhard Peter Baldauf in die Torschützenliste ein und stellte auf 7:0. Das Spiel war längst entschieden, doch St. Margarethen zeigte bis zur letzten Minute Engagement. Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 89. Minute, setzte Matthias Schuster den Schlusspunkt zum 8:0. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das einseitige Spiel.

Für den ASV St. Margarethen/Lav. war dieser Sieg ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Mit einer solch dominanten Leistung festigen sie ihre Position in der Liga und zeigen, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Der SV Oberes Metnitztal hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und an seiner Defensive arbeiten, um in den kommenden Spielen besser bestehen zu können.

2. Klasse C: St. Margarethen : O. Metnitztal - 8:0 (4:0)

89 Matthias Schuster 8:0

77 Andreas Gerhard peter Baldauf 7:0

64 Dorian Baumgartner 6:0

50 Philipp Berger 5:0

34 Lukas Tatschl 4:0

27 Daniel Schrammel 3:0

9 Lukas Tatschl 2:0

6 Florian Maier 1:0

