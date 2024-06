Interessante Punkteteilung in Gurk

Spielberichte

In einer Begegnung aus der 2. Klasse C trafen der SV Union Gurk und der SV Haimburg am letzten Spieltag der Saison aufeinander. Obwohl die Gurker die Saison mit nur vier Siegen und zwei Unentschieden beenden, hatten sich die Heimischen vorgenommen, den Saisonausklang positiv zu gestalten. Haimburg ging als Favorit in die Partie, doch am Samstagnachmittag trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

Außenseiter mit früher Führung

Das Spiel begann mit viel Schwung und bereits in der ersten Minute verzeichnete die Union den ersten Abschluss, David Mitterer traf aber nicht ins Schwarze. Nur eine Minute später versuchte es Raphael Floredo per Kopf, der Ball ging erneut nicht ins Netz. In der dritten Minute verfehlte auch David Schrittesser per Kopf das Tor und zeigte damit die frühe Dominanz der Gurker.

Nach einigen missglückten Versuchen auf beiden Seiten gelang den Hausherren in der 16. Minute schließlich der Durchbruch. Thorsten Kraßnitzer erzielte per sehenswertem Volley das 1:0. Die Freude war groß und die Gurker spielten weiter offensiv. In der 18. Minute hatte die Union eine Ecke, die jedoch keine weiteren Treffer brachte.

Im Verlauf der ersten Halbzeit wurde das Spiel intensiver. Es gab Freistöße und Chancen auf beiden Seiten, doch die Defensiven hielten stand. In der 35. Minute pfiff Schiedsrichter Hitzenhammer einen Haimburger Angriff ab, da ein Union-Akteur am Boden lag.

Umkämpfte zweite Halbzeit

Die Hausherren brachten die Führung nicht in die Pause. In der 41. Minute war es Markus Janesch, der den Ausgleich erzielte und sein Team zurück ins Spiel brachte. Nach Wiederbeginn kämpften die Gurker um die erneute Führung.

In der 55. Minute hatten die Gäste einen Freistoß, der jedoch nichts einbrachte. Wenige Minuten später krachte ein Mitterer-Freistoß aus rund 35 Metern an die Latte. Das Spiel blieb spannend und es folgten weitere Chancen, doch hüben wie drüben gelang kein weiterer Treffer.

In der 66. Minute gab es eine kurze Trinkpause, bevor das Spiel wieder Fahrt aufnahm. In der 75. Minute erhielt Haimburg erneut einen Freistoß zugesprochen, doch Union-Torwart Mario Pilgram konnte den Ball sicher halten. Kurz darauf zeigte Mitterer einen sehenswerten Seitfallzieher, verpasste aber den Treffer.

Die Schlussminuten waren geprägt von zwei Chancen der Gäste, die jedoch nicht genutzt werden konnten. In der 85. Minute konnte Haimburgs Thomas Kraiger Chance nicht nutzenb. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

