Dramatisches Derby: SV Weitensfeld dreht Spiel gegen Straßburg

In einem spannenden Derby in der 2. Klasse C setzte sich der SV Weitensfeld/Zweinitz am letzten Spieltag mit 3:2 gegen den SV Straßburg durch. Nach einem Rückstand zur Halbzeit kämpfte sich Weitensfeld in einer packenden zweiten Hälfte zurück und sicherte sich in letzter Minute den Sieg. Elias Zarre hatte mit einem Doppelpack am "Dreier" der Heimischen erheblichen Anteil.

Tamegger bringt Gäste in Front

Bereits in der 18. Minute brachte Markus Tamegger den SV Straßburg mit einem präzisen Schuss mit 0:1 in Führung. Der frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die nun versuchten, schnell den Ausgleich zu erzielen.

Weitensfeld hatte einige Chancen, das Spiel wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der 26. Minute bot sich die erste große Möglichkeit, doch sie blieb ungenutzt. Zwei Minuten später, in der 27. Minute, folgte eine Trinkpause, die den Spielern eine kurze Erholungspause gewährte. Trotz mehrerer Versuche, wie einem Lattenkracher von Johannes Stromberger in der 33. Minute, blieb die Weitensfeld in der ersten Halbzeit ohne Torerfolg. Der Halbzeitstand von 0:1 für Straßburg spiegelte die Effektivität der Gäste wider.

Aufholjagd und Last-Minute-Sieg für Weitensfeld

Die zweite Halbzeit begann furios für Weitensfeld. Bereits in der 46. Minute erzielte Philipp Prodinger den Ausgleichstreffer zum 1:1, nach einer sehenswerten Vorarbeit von Johannes Gebeneter. Die Gastgeber zeigten nun mehr Entschlossenheit und wurden für ihre Anstrengungen belohnt.

In der 65. Minute erhielt Weitensfeld die Möglichkeit, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen, doch Tobias Kämper vergab diese Chance. Straßburg nutzte die Schwächephase und ging in der 71. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Anze Cankar erneut in Führung. Doch Weitensfeld gab nicht auf und kam in der 85. Minute zurück ins Spiel. Elias Zarre erzielte nach einer weiteren Vorlage von Johannes Gebeneter den Ausgleich zum 2:2.

In den letzten Minuten spitzte sich das Spiel weiter zu. Eine Glanzparade von Mike Moser in der 74. Minute hielt Weitensfeld im Spiel. Als das Unentschieden bereits greifbar schien, gelang Elias Zarre in der 90. Minute der entscheidende Treffer zum 3:2, nach einer Vorlage von Tobias Kämper. Das Stadion tobte, und der Schlusspfiff in der 92. Minute besiegelte den dramatischen Sieg für die Gastgeber.

Das packende Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für den SV Weitensfeld/Zweinitz, der sich damit einen emotionalen Triumph im letzten Spiel der Saison sicherte. Besonders herausragend war Elias Zarre, der mit seinen beiden Toren den entscheidenden Beitrag zum Sieg leistete.

