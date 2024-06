Meister WSG Wietersdorf triumphiert klar gegen SV Oberes Metnitztal

Spielberichte

WSG Wietersdorf setzte sich am heutigen Samstag mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den SV Oberes Metnitztal durch. Trotz einer beherzten Verteidigungsleistung der Heimmannschaft zeigte sich Wietersdorf als die überlegene Mannschaft und entschied das Spiel mit drei Toren für sich. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0 und ließen in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen.

Frühe Führung für Wietersdorf ebnet den Weg

Das Spiel begann zunächst unspektakulär, und die ersten Minuten verliefen ohne nennenswerte Ereignisse. Erst in der 17. Minute sahen die Zuschauer den ersten Eckball für WSG Wietersdorf. Der SV Oberes Metnitztal versuchte von Beginn an, durch eine kompakte Defensive die Angriffswellen der Gäste abzuwehren. In der 19. Minute kamen die Gastgeber zu ihrem ersten Torschuss, was die Hoffnung weckte, dass sie auch offensiv Akzente setzen könnten.

Die Abwehrschlacht der Metnitzer hielt jedoch nicht lange stand. In der 28. Minute konnte Florian Bischof nach einer präzisen Flanke und einem Kopfball von Rok Sporar, den der Torwart abprallen ließ, zum 0:1 für WSG Wietersdorf einschieben. In der 44. Minute erhöhte Aleksa Jevtimijevic nach einer punktgenauen Flanke von Dominik Oberraufner auf 0:2 für die Gäste. Zur Halbzeit war somit bereits eine komfortable Führung für Wietersdorf hergestellt.

Gäste lassen nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Wietersdorf blieb die dominierende Mannschaft und der SV Oberes Metnitztal tat sein Bestes, um weitere Gegentore zu verhindern. Die Gäste kamen erneut zu zahlreichen Chancen. In der 48. Minute schoss Sporar weit über das Tor, und in der 51. Minute gab es einen weiteren Eckball für WSG Wietersdorf, der jedoch ohne Folgen blieb.

In der 57. Minute bekam Wietersdorf die Chance, per Elfmeter zu erhöhen, nachdem ein Foul an Stefan Hübl begangen wurde. Doch Torwart Kevin Schorn verschoss und ließ die Möglichkeit verstreichen. Dennoch ließen die Gäste nicht nach. In der 67. Minute kam Hübl erneut zu einem Abschluss, der jedoch direkt auf den Torwart ging.

Der SV Oberes Metnitztal kam in der 71. Minute zu einem Freistoß, den sie jedoch nicht nutzen konnten. Kurz darauf hatte die Heimmannschaft durch einen direkten Schuss eine weitere Chance, doch der Ball ging ins Nirgendwo. WSG Wietersdorf hingegen machte weiterhin Druck und hatte in der 78. Minute eine gute Gelegenheit durch einen Kopfball von Hübl, der jedoch weit über das Tor ging.

Den Schlusspunkt setzte Florian Novak in der 89. Minute, als er nach einem Eckball zum 0:3-Endstand traf. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und WSG Wietersdorf konnte einen verdienten Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Lukas Kienberger (2181 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Lukas Kienberger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.