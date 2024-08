Überragender Sieg für SV Weitensfeld/Zweinitz gegen WSG Brückl

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 22:43

In der ersten Runde der 2. Klasse C setzte sich SV Weitensfeld/Zweinitz eindrucksvoll mit 9:0 gegen die neu formierte WSG Brückl durch. Von Beginn an dominierte das Auswärtsteam das Spiel und zeigte sich in überragender Torlaune. Trotz einzelner Bemühungen konnte WSG Brückl keine nennenswerte Gegenwehr leisten und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

Frühe Führung und klare Dominanz

Bereits in der 6. Spielminute eröffnete Adrian Schindler den Torreigen für SV Weitensfeld/Zweinitz, indem er das 0:1 erzielte. Die Gäste ließen nicht locker und erhöhten in der 10. Minute durch Marco Pechmann auf 0:2. Nur wenige Minuten später, in der 17. Minute, trug sich auch Martin Georg Strebenitzer in die Torschützenliste ein und markierte das 0:3.

WSG Brückl hatte kaum Gelegenheiten, ins Spiel zu finden, da die Gäste weiterhin den Takt vorgaben. In der 28. Minute erhöhte Christian Josef Tamegger auf 0:4 und setzte damit den Halbzeitstand fest. Trotz einer kurzen Trinkpause in der 24. Minute konnte WSG Brückl keine nennenswerte Erholung oder Strategieänderung zeigen, die das Spiel zu ihren Gunsten hätte kippen können.

Tore im Minutentakt

Nach der Halbzeitpause setzte sich die Überlegenheit von SV Weitensfeld/Zweinitz unvermindert fort. Johannes Gebeneter eröffnete die zweite Hälfte mit einem Treffer zum 0:5 in der 50. Minute. Dies war jedoch nur der Beginn einer Serie von weiteren Toren in rascher Abfolge.

In der 58. Minute erhöhte Johannes Stromberger auf 0:6, bevor Harald Stark in der 61. Minute das 0:7 erzielte. Kaum hatten sich die Spieler und Zuschauer von diesem Tor erholt, folgte in der 64. Minute ein Eigentor von WSG Brückl, das Mathias Franz Wagner zugeschrieben wurde und das 0:8 bedeutete.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Lukas Christian Garnitschnig in der 68. Minute mit dem 0:9. Trotz einzelner kleiner Chancen und Freistößen, die WSG Brückl zugutekamen, konnte das Heimteam nichts mehr am Spielverlauf ändern.

2. Klasse C: WSG Brückl : Weitensfeld - 0:9 (0:4)

68 Lukas Christian Garnitschnig 0:9

64 Eigentor durch Mathias Franz Wagner 0:8

61 Harald Stark 0:7

58 Johannes Stromberger 0:6

50 Johannes Gebeneter 0:5

28 Christian Josef Tamegger 0:4

17 Martin Georg Strebenitzer 0:3

10 Marco Pechmann 0:2

6 Adrian Schindler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.