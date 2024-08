6:0! ASKÖ Techelsberg schickt Wölfnitz/ASV 1b mit Packung auf die Heimreise

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 21:03

In der Auftaktrunde der 2. Klasse C setzte sich die ASKÖ Techelsberg deutlich mit 6:0 gegen die SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b durch. Von Anfang an dominierte Techelsberg das Geschehen und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Die Heim-Mannschaft überzeugte sowohl offensiv als auch defensiv und präsentierte sich am Sonntagnachmittag in Bestform.

Hausherren mit früher Führung

Die Partie begann mit einem starken Pressing von Techelsberg, das die Gäste sofort unter Druck setzte. Schon in der Anfangsphase war zu erkennen, dass die Heimischen das Spiel unbedingt dominieren wollten. In den ersten Minuten verlief das Spiel jedoch ausgeglichen, ohne nennenswerte Toraktionen.

Nach einer guten Möglichkeit für Manuel Voraberger, die zur Ecke geklärt wurde, fiel in der 16. Minute das erste Tor für Techelsberg. Nach einer Flanke von Thomas Podesser war es Christoph Koban, der an der zweiten Stange den Ball unhaltbar unter die Latte beförderte. Techelsberg führte somit früh mit 1:0. Trotz einiger Versuche von Wölfnitz, Druck aufzubauen, blieben die Hausherren am Drücker und ließen kaum Chancen zu. In der 29. Minute hatte Ziga Slavicek die Möglichkeit, per Freistoß zu erhöhen, doch der Ball ging knapp drüber. Techelsberg blieb offensiv aktiv, doch es blieb beim 1:0 zur Halbzeit.

Techelsberg dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Elfmeter für Techelsberg. Voraberger trat an, der Strafstoß wurde zwar gehalten, aber Voraberger nutzte den Nachschuss und erhöhte in der 47. Minute auf 2:0. Von da an war Techelsberg nicht mehr aufzuhalten. In der 67. Minute legte Koban quer, der Schuss von Gollner wurde geblockt, aber Voraberger verwandelte den Abpraller trocken zum 3:0.

Die Gäste wirkten zunehmend angeschlagen, sowohl physisch als auch psychisch. In der 76. Minute war es Koban, der nach Vorlage von Manuel Raunegger trocken vom 16er zum 4:0 einschob. Die Dominanz von Techelsberg setzte sich fort, und in der 86. Minute konnte Slavicek nach Vorlage von Koban den Ball ins Kreuzeck zimmern und auf 5:0 erhöhen.

Den Schlusspunkt setzte Marcel Kopeinig in der 90. Minute. Nach einem langen Ball legte Daniel Macnik auf Kopeinig ab, der sich gegen seinen Verteidiger durchsetzte und zum 6:0-Endstand einschob. Trotz einiger Versuche, noch etwas zu reißen, gelang Wölfnitz nichts mehr, und das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem klaren Sieg für Techelsberg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (13722 Bonuspunkte)

2. Klasse C: Techelsberg : SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b - 6:0 (1:0)

92 Marcel Markus Kopeinig 6:0

86 Ziga Slavicek 5:0

76 Bernhard Koban 4:0

67 Manuel Voraberger 3:0

47 Manuel Voraberger 2:0

16 Christopher Koban 1:0

