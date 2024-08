Magdalensberg/Poggersdorf deklassiert Bodensdorf mit 8:0 zum Saisonauftakt

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 21:16

Im Auftaktspiel der 2. Klasse C gelang es der SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters, die ASKÖ Bodensdorf, welche in dieser Spielzeit von der 2. Klasse B in die C versetzt wurden, mit einem deutlichen 8:0-Sieg zu überrollen. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spiel und setzten bereits in der ersten Halbzeit fünf Tore, um ihre Überlegenheit zu unterstreichen.

Ein Blitzstart und eine dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann furios für die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters. Bereits in der 18. Minute eröffnete Riel Blakcori den Torreigen mit einem präzisen Schuss, der zum 1:0 führte. Nur drei Minuten später, in der 21. Minute, baute Marcel Untersteiner die Führung auf 2:0 aus. Die Gastgeber spielten weiterhin mit hoher Intensität und Druck auf die Abwehr von Bodensdorf.

In der 23. Minute folgte das 3:0 durch Julian Rico Glantschnig, der sich geschickt gegen die Verteidigung durchsetzte. Die Youngsters ließen nicht locker und erhöhten in der 26. Minute durch Martin Georg Kriessmann auf 4:0. Die Mannschaft aus Bodensdorf war sichtlich überfordert und fand kein Mittel gegen die Angriffe der Gastgeber.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Martin Georg Kriessmann mit seinem zweiten Tor in der 42. Minute ein weiteres Ausrufezeichen und sorgte für den Halbzeitstand von 5:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Spieler von Magdalensberg/Poggersdorf beruhigt in die Kabine.

Zweite Halbzeit: Kriessmann und Birbaumer setzen den Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht wesentlich. Die Youngsters kamen weiterhin stark aus der Kabine und machten da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Martin Georg Kriessmann erzielte in der 48. Minute sein drittes Tor des Spiels und stellte auf 6:0. Sein hervorragendes Stellungsspiel und seine Abschlussstärke machten ihn zum herausragenden Spieler des Tages.

In der 51. Minute kam Alexander Birbaumer zum Zug und trug sich mit einem präzisen Schuss ebenfalls in die Torschützenliste ein, wodurch der Spielstand auf 7:0 anwuchs. Die Gastgeber zeigten weiterhin ihre Dominanz und ließen Bodensdorf kaum Raum für eigene Spielzüge.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Martin Georg Kriessmann, der in der 72. Minute mit seinem vierten Tor das Endergebnis von 8:0 besiegelte. Dieser Treffer unterstrich nochmals die überragende Leistung des Stürmers an diesem Tag.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute war der 8:0-Kantersieg perfekt. Die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters zeigte eine beeindruckende Vorstellung und setzte ein deutliches Zeichen zum Auftakt der Saison. Die ASKÖ Bodensdorf hingegen musste eine herbe Niederlage hinnehmen und wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um wieder Punkte zu sammeln.

2. Klasse C: Magdalensberg/Poggersdorf : Bodensdorf - 8:0 (5:0)

72 Martin Georg Kriessmann 8:0

51 Alexander Birbaumer 7:0

48 Martin Georg Kriessmann 6:0

42 Martin Georg Kriessmann 5:0

26 Martin Georg Kriessmann 4:0

23 Julian Rico Glantschnig 3:0

21 Marcel Untersteiner 2:0

18 Riel Blakcori 1:0

