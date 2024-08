SV St. Urban dominiert WSG Brückl mit 4:0 im Heimspiel

Spielberichte

Details Freitag, 09. August 2024 09:27

SV Naturstein Kogler St. Urban setzte sich in der zweiten Runde der 2. Klasse C beim vorgezogenen Spiel überzeugend mit 4:0 gegen WSG Brückl durch. Die Gastgeber zeigten von Anfang an ihre Dominanz und ließen dem Gegner kaum eine Chance. Schon zur Halbzeit führte SV St. Urban, und in der zweiten Hälfte machten sie den Sack endgültig zu. Die Gäste aus Brückl hatten dem Druck und der starken Defensive der Gastgeber nichts entgegenzusetzen.

Frühe Führung für SV St. Urban

SV St. Urban zeigte sich von Beginn an hochmotiviert und setzte die Gäste unter Druck. Die Gastgeber drängten auf den Führungstreffer, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden.

In der 25. Minute war es dann endlich soweit: Rene Presinell brachte SV St. Urban mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Treffer fiel nach einer schönen Kombination, die die Abwehr von WSG Brückl alt aussehen ließ. Trotz des Rückstands hatten die Gäste kurz darauf eine große Chance zum Ausgleich, als ein eigener Spieler den Ball kurz vor der Linie den Torschuss blockte.

Kurz vor der Halbzeit hatte SV St. Urban eine weitere gute Gelegenheit, als ein Freistoß nur knapp das Tor verfehlte. Mit einer knappen 1:0-Führung gingen die Teams in die Halbzeitpause.

SV St. Urban setzt Siegesserie fort

Die zweite Halbzeit begann furios: In der 47. Minute erhöhte Philipp Kandut auf 2:0 für die Gastgeber. Nur eine Minute später legte Marcel Kerschbaumer nach und erzielte das 3:0 per direkter Ecke. Innerhalb von zwei Minuten hatte SV St. Urban das Spiel endgültig in die gewünschte Richtung gelenkt. Die Verteidigung der Gäste war in dieser Phase völlig überfordert.

WSG Brückl bemühte sich weiterhin, aber ein Kopfball in der 72. Minute verfehlte das Tor knapp. Die Defensive von SV St. Urban war an diesem Tag jedoch nahezu unüberwindbar und klärte jede Situation.

Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und hatten in der 57. Minute Pech, als ein Schuss nur die Latte traf. Doch in der 88. Minute fiel dann der letzte Treffer des Abends: Daniel Sommeregger traf für Heimelf und besiegelte das 4:0-Endergebnis.

Mit diesem klaren Sieg zeigte SV St. Urban seine Heimstärke und sicherte sich wichtige Punkte in der 2. Klasse C. WSG Brückl hingegen muss sich nach der zweiten Niederlage in Folge neu sortieren und weiter an ihrer Defensive arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

2. Klasse C: St. Urban : WSG Brückl - 4:0 (1:0)

88 Daniel Sommeregger 4:0

48 Philipp Kandut 3:0

47 Marcel Kerschbaumer 2:0

25 Rene Presinell 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.