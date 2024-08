SV Weitensfeld lässt 10 Gurkern keine Chance

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 18:58

Im Derby der 2. Klasse C setzte sich der SV Weitensfeld/Zweinitz eindrucksvoll mit 4:0 gegen den SV Union Gurk durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Heimischen den Grundstein zum Sieg, während die Gurker nach einem Platzverweis nur noch zu zehnt weiterspielen konnten. Trotz tapferer Gegenwehr mussten die Gäste eine klare Niederlage einstecken.

Weitensfeld mit komfortabler 2:0-Führung - Luschin sieht Rot

Das Spiel begann ausgeglichen, und beide Teams versuchten, sich früh im Spiel Vorteile zu verschaffen. In der 10. Minute gab es den ersten Abschluss des Spiels durch Tobias Kämper vom SV Weitensfeld, gefolgt von einem Schuss von Max Lattacher auf der Gegenseite. In der 21. Minute gelang Weitensfeld dann der Durchbruch: Nach einem Freistoß nahm Pechmann den Ball an und schob ihn sicher zum 1:0 ein.

Der SV Weitensfeld ließ nicht locker und drängte weiter auf das Tor der Gäste. In der 36. Minute wurde ihre Bemühung belohnt, als Tamegger nach einem Fehler in der Gäste-Abwehr das 2:0 erzielte. Nur zwei Minuten später musste der SVU Gurk einen herben Rückschlag verkraften: Stefan Luschin sah die rote Karte und schwächte sein Team damit erheblich.

Hausherren legen zwei Tore nach

Nach der Halbzeitpause versuchte Gurk trotz Unterzahl, ins Spiel zurückzufinden. Es gab einige offensive Bemühungen, aber die Gäste scheiterten meist an der gut organisierten Weitensfeldener Abwehr oder an unpräzisen Abschlüssen. In der 61. Minute nutzte Tamegger erneut einen Fehler der Gäste-Abwehr und erhöhte auf 3:0, was die Vorentscheidung bedeutete.

Der SV Union Gurk zeigte trotz des klaren Rückstands Kampfgeist, konnte aber keine entscheidenden Akzente setzen. Eine Ecke blieb ungenutzt, und auch ein fragwürdiges Abseits wurde gegen die Gäste gepfiffen. Der SV Weitensfeld hingegen setzte weiterhin auf Konter und schnelles Spiel nach vorne. In der 78. Minute machte Tobias Kämper alles klar, als er nach einem schnellen Angriff den Ball eiskalt zum 4:0-Endstand einschob.

Zum Ende des Spiels sah Weitensfelds Feichtinger die gelb-rote Karte, was jedoch keine Auswirkungen auf das Spielgeschehen hatte. Die Gäste aus Gurk versuchten zwar noch einmal alles, doch es blieb beim klaren 4:0 für den SV Weitensfeld, der damit einen perfekten Start in die neue Saison hinlegte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss (2205 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.