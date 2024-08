Torregen im Oberen Metnitztal! ASKÖ Techelsberg feiert 8:3-Auswärtssieg

Spielberichte

In einem torreichen Spiel setzten sich die ASKÖ Techelsberg mit einem deutlichen 8:3-Sieg beim SV Oberes Metnitztal durch. Beide Mannschaften lieferten sich zunächst ein ausgeglichenes Duell, doch in der zweiten Halbzeit dominierte Techelsberg das Geschehen. Trotz eines vielversprechenden Starts der Heimmannschaft konnte der SV den Offensivdrang der Gäste nicht lange standhalten. Besonders Christopher Koban und Manuel Voraberger waren mit ihren Treffern maßgeblich am Erfolg der Techelsberger beteiligt.

Hausherren mit Blitzstart

Das Spiel begann mit hohem Tempo und viel Einsatz auf beiden Seiten. Bereits in der 13. Minute konnten die Hausherren durch Hannes Pickel in Führung gehen. Nach einem gut herausgespielten Stanglpass von Alexander Rauchenwald schob Pickel den Ball souverän ins Netz. Nur zwei Minuten später erhöhte Rauchenwald selbst auf 2:0, indem er eine Balleroberung im Mittelfeld nutzte und den Ball geschickt ins lange Eck zirkelte. Die Heimmannschaft zeigte sich in dieser Phase des Spiels äußerst effizient und zielstrebig.

Doch Techelsberg ließ sich nicht lange bitten und kam in der 27. Minute durch Manuel Voraberger zum Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß von Roland Suppan landete der Ball bei Bernhard Koban, der für Voraberger auflegte. Nur sieben Minuten später sorgte Clemens Tscharnuter mit einem Treffer aus spitzem Winkel für den Ausgleich. Die erste Halbzeit endete somit mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Techelsberg dominiert zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Bereits in der 50. Minute erzielte Voraberger per Elfmeter das 2:3 und drehte das Spiel zu Gunsten seiner Mannschaft. Nur sechs Minuten später baute Daniel Macnik die Führung auf 2:4 aus, nachdem er einen langen Ball von Adrian Tscharnuter unter die Latte versenkte. Der nächste Doppelschlag folgte in der 58. Minute durch Manuel Voraberger, der nach einem missglückten Klärungsversuch im Strafraum das 5:2 markierte.

Techelsberg blieb weiterhin offensiv gefährlich und erhöhte in der 67. Minute durch Lukas Gollner auf 6:2. Gollner setzte sich außerhalb des Strafraums durch und traf ins lange Eck. Oberes Metnitztal konnte in der 79. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Jakob Holzer noch einmal verkürzen, doch Techelsberg antwortete prompt. In der 85. Minute stellte Christopher Koban den Endstand von 8:3 her, nachdem er einen Einwurf von Thomas Podesser und eine Vorlage von Daniel Macnik verwertet hatte.

In den letzten Minuten des Spiels hatte Luca Krakolinig noch eine Großchance, als er nach einem Abstoß von Martin Müller den Ball an die Stange setzte. Der Abpraller landete jedoch direkt beim Torwart der Heimischen. Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie nach 91 Minuten ab, und Techelsberg konnte einen eindrucksvollen 8:3-Auswärtssieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (13772 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.