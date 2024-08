Späte Punkteteilung in Bodensdorf

Spielberichte

Im Duell der 2. Klasse C lieferten sich die ASKÖ Bodensdorf und der SV Straßburg ein packendes Spiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an großen Einsatz. Kevin Wagner brachte die Gastgeber in Führung, doch Michael Schlintl rettete den Gästen in der Schlussphase einen Punkt.

Elfmeter bringt Hausherren früh in Front

Bereits in den ersten Minuten machten die Gäste von Straßburg mit einer guten Chance auf sich aufmerksam. Doch die erste wirklich entscheidende Aktion folgte kurz darauf für die Gastgeber. In der 12. Minute bekam Bodensdorf einen Elfmeter zugesprochen, den Kevin Wagner souverän verwandelte, wodurch die Hausherren in Führung gingen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb die Partie spannend und ausgeglichen. Sowohl Bodensdorf als auch Straßburg erspielten sich Chancen. In der 16. Minute hatte Bodensdorf eine weitere gute Möglichkeit, jedoch konnte diese nicht genutzt werden. Kurz darauf, in der 18. Minute, hatten die Gäste einen Freistoß aus guter Position, der jedoch über das Tor ging.

Eine kurze Trinkpause in der 22. Minute sorgte für eine Unterbrechung, bevor das Spiel mit weiterhin hohem Tempo fortgesetzt wurde. In der 29. Minute hatte Straßburg eine weitere gute Gelegenheit, die jedoch ebenfalls nicht zum Torerfolg führte. Nach einer spannenden ersten Halbzeit, die von viel Einsatz und einigen Torchancen geprägt war, ging es mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber in die Pause.

Gäste mit spätem Ausgleich

Die zweite Halbzeit setzte den intensiven Verlauf der ersten fort. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und das Spiel blieb bis zur 69. Minute ausgeglichen. Nach einer kurzen Trinkpause hatte Straßburg in der 73. Minute eine riesige Chance, doch der Bodensdorfer Torwart konnte den Ball zur Ecke abwehren.

Die Schlussphase wurde noch einmal richtig spannend. In der 85. Minute erzielte Michael Schlintl für Straßburg den verdienten Ausgleich zum 1:1. Die Gäste gaben sich mit dem Unentschieden jedoch nicht zufrieden und drängten auf die Führung. In der 90. Minute hatten sie eine gute Chance, doch der Bodensdorfer Torwart hielt stark. Auch die Heimischen hatte in der letzten Minute der regulären Spielzeit eine große Möglichkeit, die jedoch ebenfalls vom gegnerischen Torwart vereitelt wurde.

In den vier Minuten der Nachspielzeit blieb es weiterhin spannend, jedoch gelang keinem Team ein weiteres Tor. Nach 94 intensiven Minuten endete das Spiel schließlich mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

