SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b deklassiert SV Himmelberg mit 7:0

Details Sonntag, 11. August 2024 09:02

In einem torreichen Spieler in der 2. Klasse C dominierte SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b die Partie gegen SV Himmelberg und erzielte einen klaren 7:0-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Mit einer unaufhaltsamen Angriffsleistung ließ SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b dem Gegner keine Chance und baute die Führung in der zweiten Halbzeit weiter aus.

Frühe Führung durch SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b

Schon in der Anfangsphase zeigte sich, dass SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b gewillt war, das Spiel zu kontrollieren. Bereits in der 28. Minute erzielte das Heimteam das erste Tor der Begegnung. Ein präziser Abschluss brachte SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b mit 1:0 durch Luca Marvin Beszeni in Führung und setzte den Grundstein für den weiteren Spielverlauf.

Die Offensivbemühungen der Gastgeber wurden weiterhin belohnt, als kurz vor der Halbzeitpause ein weiterer Treffer erzielt wurde. In der 43. Minute erhöhte SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b auf 2:0, Torschütze Marcel Benjamin Kleppe, und ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause. SV Himmelberg hatte bis dahin große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnte kaum Akzente setzen.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b ihren Sturmlauf unermüdlich fort. In der 62. Minute fiel das dritte Tor für die Hausherren und der zweite Treffer für Beszeni, was die Partie endgültig in ihre Richtung lenkte. Mit zunehmender Spieldauer fand SV Himmelberg kein Mittel gegen die Überlegenheit von SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b, die weiterhin eine beeindruckende Leistung zeigten.

Zwischen der 75. und der 88. Minute schraubte SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b das Ergebnis durch eine regelrechte Torflut weiter in die Höhe. In der 75. Minute fiel das 4:0 gefolgt vom fünften Tor in der 81. Minute. Das Team blieb hungrig und setzte nur drei Minuten später mit dem 6:0 nach. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b in der 88. Minute mit dem siebten Tor. Die letzten vier Treffer wurden dabei alle vom herausragenden Marcel Benjamin Kleppe erzielt.

Schließlich endete das Spiel mit einem souveränen 7:0-Sieg für SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b. Der beeindruckende Auftritt des Heimteams wurde von den Zuschauern mit großer Begeisterung verfolgt und gefeiert. Die Gastgeber bewiesen eindrucksvoll, dass sie in dieser Saison eine ernstzunehmende Kraft darstellen.

2. Klasse C: SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b : Himmelberg - 7:0 (2:0)

87 Marcel Benjamin Kleppe 7:0

84 Marcel Benjamin Kleppe 6:0

78 Marcel Benjamin Kleppe 5:0

70 Marcel Benjamin Kleppe 4:0

62 Luca Marvin Beszeni 3:0

32 Marcel Benjamin Kleppe 2:0

30 Luca Marvin Beszeni 1:0

