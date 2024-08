Spektakulärer 4:3-Sieg für SV Straßburg gegen St. Urban

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse C setzte sich der SV Straßburg mit 4:3 gegen den SV Naturstein Kogler St. Urban durch. Beide Teams bewiesen großen Kampfgeist und sorgten für eine unterhaltsame Partie. Besonders beeindruckend war die Leistung von Felix Schmölzer und Vladimir Dojcinovic, die maßgeblich zum Sieg von Straßburg beitrugen.

Schmölzer mit frühem Doppelpack

Die Begegnung begann mit einem Blitzstart des SV Straßburg. Bereits in der dritten Spielminute erzielte Felix Schmölzer das 1:0 für die Heimmannschaft. Nur eine Minute später war es erneut Schmölzer, der auf 2:0 erhöhte und die Gäste aus St. Urban früh unter Druck setzte.

Doch die Gäste ließen sich nicht beeindrucken und antworteten schnell. In der siebten Minute war es Johannes Gigacher, der den Anschlusstreffer zum 2:1 für den SV St. Urban erzielte. Das Spiel blieb in der Folgezeit intensiv, mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. In der 14. Minute verzeichnete Straßburg eine weitere gute Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Es folgten in den Minuten 22 und 23 weitere große Chancen für die Gastgeber, die jedoch erneut am Torwart der Gäste scheiterten.

Auch St. Urban zeigte sich kämpferisch und kam in der 33. Minute zu einer Riesenchance, die jedoch vom Torhüter des SV Straßburg pariert wurde. Die Gastgeber hatten in der 34. und 36. Minute Doppelchancen, die jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führten. Schließlich ging es mit einem knappen 2:1 in die Halbzeitpause.

Spiel kippt zwei Mal

Die zweite Hälfte begann ähnlich turbulent wie die erste endete. Phillip Kandut glich in der 46. Minute für den SV St. Urban zum 2:2 aus, und das Spiel war wieder völlig offen. Die Spannung stieg weiter, als Rene Presinell in der 57. Minute den Führungstreffer für St. Urban zum 2:3 erzielte.

Doch Straßburg zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte weiter. Johannes Landsmann glich in der 59. Minute zum 3:3 aus, und nur drei Minuten später brachte Vladimir Dojcinovic den SV Straßburg erneut in Führung. Der Treffer zum 4:3 war gleichzeitig das letzte Tor des Spiels, aber die Schlussphase blieb spannend.

Im Finish gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Besonders auffällig waren vier Top-Chancen des SV Straßburg, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Auch St. Urban kam in der 74. Minute zu einer guten Möglichkeit, die jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

Die Schlussphase war von Spannung geprägt, aber letztlich blieb es beim 4:3 für den SV Straßburg. Der Schlusspfiff erfolgte nach 96 Minuten, und die Gastgeber konnten einen wichtigen Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alex (1689 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alex mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.