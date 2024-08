SV Union Gurk zwingt Wölfnitz/ASV 1b in die Knie

Spielberichte

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel in der 2. Klasse C setzte sich der SV Union Gurk mit 2:1 gegen die SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b durch. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und schenkten sich nichts.

Intensive erste Halbzeit

Die Partie begann direkt mit hohem Tempo und ersten Gelegenheiten auf beiden Seiten. Bereits in der 9. Minute konnte Wolfgang Schrittesser den SV Union Gurk mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern in Führung bringen. Ein abgeprallter Ball landete vor seinen Füßen, und Schrittesser nahm volles Risiko, was mit dem 1:0 belohnt wurde.

Der frühe Rückstand schockte die Gäste nicht, und sie fanden bald zurück ins Spiel. In der 13. Minute war es Hudelist, der nach einem guten Pass seine Chance nutzte und im 1-gegen-1-Duell gegen Gurks Torhüter Pile eiskalt blieb. Der Ausgleich zum 1:1 war verdient, da Wölfnitz/ASV mehr Ballbesitz hatte und das Spiel kontrollierte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es einige gefährliche Aktionen, darunter mehrere Freistöße, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Beide Teams kämpften um jeden Ball, und es kam zu mehreren Torchancen, die jedoch entweder das Tor verfehlten oder von den Torhütern entschärft wurden. Die Halbzeit endete mit einem gerechten Unentschieden.

Gurk sichert sich den Sieg

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus den Kabinen und setzten den Kampfgeist der ersten Halbzeit fort. In der 54. Minute erzielte David Mitterer das 2:1 für den SV Union Gurk. Die Wölfnitzer Abwehr war für einen Moment unaufmerksam und dachte, es sei ein Foulspiel vorausgegangen. Gabse nutzte dies aus, gewann den Ball und spielte zu Thorti, der eine präzise Flanke in den Strafraum brachte. Mitterer musste nur noch den Kopf hinhalten, um den Ball ins Netz zu befördern.

Die Gäste versuchten in der Folge, den erneuten Rückstand auszugleichen, scheiterten jedoch immer wieder an der gut organisierten Gurker Abwehr. In der 84. Minute hatte Wölfnitz/ASV eine große Chance, als ein Schuss an die Latte krachte. Doch das Glück war an diesem Tag nicht auf ihrer Seite.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von hektischen Aktionen und einigen fragwürdigen Entscheidungen. Mehrere Freistöße und Abseitspfiffe brachten zusätzliche Spannung, doch die Gurker Defensive stand sicher. In der 88. Minute wurde noch ein Freistoß für Wölfnitz/ASV gegeben, der jedoch ebenfalls nicht zum Torerfolg führte.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der knappe, aber letztlich verdiente 2:1-Sieg für den SV Union Gurk besiegelt. Die Gurker zeigten eine starke kämpferische Leistung und nutzten ihre Chancen besser als die Gäste. Wölfnitz/ASV hingegen ließ einige Möglichkeiten ungenutzt und musste sich daher geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss (2355 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.