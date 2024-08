ASKÖ Bodensdorf dominiert gegen SV Himmelberg mit 5:0

Spielberichte

Ein einseitiges Duell erlebten die Zuschauer beim Spiel zwischen dem SV Himmelberg und dem ASKÖ Bodensdorf. Die Gäste aus Bodensdorf zeigten sich von Beginn an in Torlaune und ließen den Gastgebern keine Chance. Mit einem deutlichen 5:0 sicherten sich die Gäste einen eindrucksvollen Sieg und kletterten damit in der Tabelle der 2. Klasse C nach oben.

Blitzstart von ASKÖ Bodensdorf

Der ASKÖ Bodensdorf erwischte einen Traumstart und stellte bereits in der 7. Minute die Weichen auf Sieg. Andreas Michael Hofmeister nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des SV Himmelberg eiskalt aus und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck und verlieh den Gästen zusätzlichen Schwung.

Bereits nach 17 Minuten musste der SV Himmelberg den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nico Pirker war zur Stelle und erhöhte für den ASKÖ Bodensdorf auf 2:0. Die Abwehr der Heim-Mannschaft wirkte in dieser Phase des Spiels unsortiert und ließ den Gästen zu viel Raum.

Der ASKÖ Bodensdorf blieb weiterhin am Drücker und drängte auf das nächste Tor. In der 37. Minute war es dann Emir Ljubijankic, der die Führung der Gäste auf 3:0 ausbaute. Die Offensivabteilung von Bodensdorf zeigte sich an diesem Tag äußerst effektiv und nutzte ihre Chancen konsequent.

ASKÖ Bodensdorf bleibt dominant

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Der SV Himmelberg versuchte, ins Spiel zurückzufinden, doch die Gäste aus Bodensdorf blieben weiterhin die dominierende Mannschaft. In der 56. Minute gelang Kevin Wagner das 4:0 für den ASKÖ Bodensdorf. Auch dieser Treffer war das Resultat einer gut herausgespielten Aktion, bei der die Heim-Abwehr erneut nicht gut aussah.

Das Spiel war längst entschieden, aber der ASKÖ Bodensdorf hatte noch nicht genug. In der 83. Minute machte Andreas Michael Hofmeister mit seinen zweiten Treffer des Abends und stellte den Endstand von 5:0 her. Der SV Himmelberg fand an diesem Tag einfach kein Mittel, um den Angriffswellen der Gäste standzuhalten.

Mit dem Schlusspfiff war die klare Dominanz der Gäste in Zahlen ausgedrückt. Der ASKÖ Bodensdorf sicherte sich mit dieser eindrucksvollen Vorstellung drei Punkte und ließ keine Zweifel an seiner Überlegenheit in diesem Spiel aufkommen.

2. Klasse C: Himmelberg : Bodensdorf - 0:5 (0:3)

83 Andreas Michael Hofmeister 0:5

56 Kevin Wagner 0:4

37 Emir Ljubijankic 0:3

17 Nico Pirker 0:2

7 Andreas Michael Hofmeister 0:1

