Spannendes Unentschieden zwischen WSG Brückl und SV Oberes Metnitztal

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 19:19

In einem spannenden Duell der 2. Klasse C trennten sich WSG Brückl und SV Oberes Metnitztal mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten einen mitreißenden Einsatz, der die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Während die Gastgeber in der ersten Halbzeit die Oberhand hatten, kämpften sich die Gäste in der zweiten Hälfte eindrucksvoll zurück und sicherten sich den Punkt.

WSG Brückl geht in Führung

Die Partie begann zunächst unspektakulär, ohne nennenswerte Torchancen in den ersten Minuten. Erst in der 10. Minute verzeichnete Oberes Metnitztal die erste Möglichkeit, die jedoch von der Brückler Abwehr vereitelt wurde. Danach plätscherte das Spiel eine Weile dahin, ohne dass eine der Mannschaften wirklichen Druck aufbauen konnte. Ein Freistoß in der 23. Minute, ausgeführt von Patrick Strainer, führte ebenfalls nicht zum Erfolg, da der Torhüter der Heimelf, Marco Krametter, sicher hielt.

In der 29. Minute kam dann der erste große Moment für WSG Brückl. Ein Vorstoß über die rechte Seite führte zu einem Querpass von Maximilian Günther Moritz, den Marcel Sussitz eiskalt verwandelte. Dieses Tor brachte die Heimelf mit 1:0 in Führung. Oberes Metnitztal hatte kurze Zeit später eine Riesenchance, die jedoch über dem Tor endete.

Kurz vor der Halbzeitpause kam es zu einer weiteren spannenden Situation. WSG Brückl bekam einen Freistoß zugesprochen, den Stefan Rainer per Kopf ins Netz beförderte. Doch der Torjubel war verfrüht, da der Treffer nicht zählte. Trotzdem zeigte sich die Heimelf weiter kämpferisch und erhöhte in der 47. Minute durch Leon Sebastian Jagersberger zum 2:0. Das Tor resultierte aus einem langen Ball in die Tiefe, den Jagersberger gekonnt vollendete.

Oberes Metnitztal schlägt zurück

Nach der Halbzeitpause zeigte sich Oberes Metnitztal stark verbessert. Bereits in der 50. Minute hatten die Gäste eine Riesenchance, die jedoch vergeben wurde. Die Gäste ließen sich davon aber nicht beirren und drückten weiter auf den Anschlusstreffer. Dieser fiel schließlich in der 52. Minute durch Jakob Gabriel Holzer, der zum 2:1 verkürzte.

In der Folgezeit ergaben sich weitere Chancen für beide Teams. WSG Brückl hätte in der 66. Minute durch einen Kopfball von Rainer beinahe wieder einen größeren Vorsprung hergestellt, doch Torwart Schrittesser konnte im letzten Moment parieren. Wenige Minuten später, in der 70. Minute, gelang Oberes Metnitztal der Ausgleich. Ein gut gespielter Pass in Richtung Strafraum wurde eiskalt verwertet, und Michael Gerhard Huainig stellte mit seinem Treffer auf 2:2.

Das Spiel blieb spannend bis zum Schluss. In der 77. Minute hatte Rainer für WSG Brückl eine aussichtsreiche Chance, schoss jedoch übers Tor. Die letzten Minuten waren geprägt von hohem Tempo und Kampfgeist auf beiden Seiten, aber es fielen keine weiteren Tore mehr. So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, das die Fans beider Lager zufriedenstellte.

2. Klasse C: WSG Brückl : O. Metnitztal - 2:2 (1:0)

72 Michael Gerhard Huainig 2:2

52 Jakob Gabriel Holzer 2:1

47 Leon Sebastian Jagersberger 2:0

29 Marcel Sussitz 1:0

