ASKÖ Techelsberg feiert klaren Heimsieg

Spielberichte

In einer Begegnung in der 2. Klasse C konnte die ASKÖ Techelsberg einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen das Liebenfels - Future Team einfahren. Das Spiel zeichnete sich durch eine starke erste Halbzeit der Gastgeber aus, während die Gäste trotz einiger Chancen nicht erfolgreich genug agierten. Alle Tore des Spiels fielen in der ersten Hälfte, wobei Techelsberg das Spielgeschehen kontrollierte und die Partie letztendlich für sich entschied.

Techelsberger Blitzstart

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Techelsberg bereits in der 6. Minute in Führung ging. Nach einer Ecke von Thomas Podesser stellte Christoph Wasylik auf 1:0. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für die Dominanz der Gastgeber in der ersten Halbzeit.

Techelsberg ließ nicht nach und erhöhte bereits in der 17. Minute auf 2:0. Wieder war eine Ecke von Thomas Podesser der Ausgangspunkt. Clemens Tscharnuter verwandelte die Hereingabe per Kopf und baute die Führung aus.

Doch Liebenfels zeigte sich kämpferisch und konnte in der 22. Minute verkürzen. Maximilian Nussbaumer nahm sich aus rund 30 Metern ein Herz und schoss präzise zum 2:1-Anschlusstreffer. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Mut, doch Techelsberg antwortete prompt.

In der 26. Minute stellte Lukas Gollner den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nachdem Clemens Tscharnuter sich auf der rechten Seite durchgesetzt hatte, legte er den Ball für Ziga Slavicek zurück, dessen Schuss geblockt wurde. Der Abpraller landete bei Gollner, der aus rund 30 Metern abzog und den Ball unhaltbar zum 3:1 im Tor unterbrachte. In der 40. Minute hatte Philipp Wernig eine hervorragende Möglichkeit, doch er scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell an Techelsbergs Torwart Martin Müller.

Hausherren lassen nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für Liebenfels. In der 47. Minute verfehlte David van Baar per Kopf nach einer Ecke das Ziel deutlich. Techelsberg hatte ebenfalls Chancen, das Ergebnis auszubauen. So verfehlte Caspar Prill in der 49. Minute per Kopf nur knapp das Tor, nachdem Thomas Podesser ihn mit einer Flanke bedient hatte. In der 52. Minute hatte Liebenfels erneut Pech, als Mohammad Rahmani aus rund 20 Metern nur die Latte traf.

Doch auch in der 2. Halbzeit blieb Techelsberg gefährlich. In der 64. Minute setzte Caspar Prill einen Schuss nach einem guten Steckpass knapp daneben. Eine erneute Großchance bot sich in der 69. Minute, als Ziga Slavicek einen Freistoß durch die Mauer brachte, doch Jan Potocar verfehlte aus kurzer Distanz das Tor. In der 85. Minute sorgte Clemens Tscharnuter mit einem Freistoß aus zentraler Position für Gefahr, doch der Ball ging knapp links vorbei.

In den letzten Minuten des Spiels hatte Techelsberg weitere Gelegenheiten. So scheiterte Christoph Wasylik in der 90. Minute mit einer Großchance nach einer Ecke von Caspar Prill am gegnerischen Torwart. Letztlich blieb es beim verdienten 3:1-Erfolg der ASKÖ Techelsberg, der in der 91. Minute offiziell besiegelt wurde.

2. Klasse C: Techelsberg : Liebenfels - Future Team - 3:1 (3:1)

26 Lukas Gollner 3:1

22 Maximilian Nussbaumer 2:1

17 Clemens Tscharnuter 2:0

6 Christoph Wasylik 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.