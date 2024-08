Magdalensberg/Poggersdorf triumphiert in Wölfnitz: 4:0-Sieg

Spielberichte

In der 4. Runde der 2. Klasse C setzte sich die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters mit einem souveränen 4:0 gegen SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für den Sieg und erhöhten in der zweiten Halbzeit nochmals den Druck, um den klaren Auswärtssieg zu besiegeln.

Starker Auftakt der Gäste

Die Partie begann mit einem Blitzstart für die Gäste aus Magdalensberg/Poggersdorf. In der 4. Minute gelang es Alexander Birbaumer, nach einer Vorlage von Julian Glantschnig, den Ball aus einer zentralen Position ins Netz zu befördern und die Gäste früh mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser Treffer setzte den Ton für die ersten 45 Minuten, in denen die Gäste die dominantere Mannschaft waren.

Die Heimmannschaft versuchte sich zu fangen und hatte in der 9. Minute durch Sebastian Rau die erste Annäherung ans Tor, doch sein Schuss verfehlte das Ziel. Magdalensberg/Poggersdorf zeigte sich weiterhin stark im Angriff, und trotz einiger Abschlüsse, darunter ein Versuch von Martin Kriessmann in der 20. Minute, blieb es zunächst bei der knappen Führung.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich die Defensive der Heimmannschaft wacker, konnte jedoch die zunehmenden Angriffswellen der Gäste nicht immer effektiv abwehren. Nach mehreren gefährlichen Situationen und einem intensiven Druck erzielte Julian Glantschnig in der 43. Minute das verdiente 2:0. Nach einer Ecke von Alexander Birbaumer fand der Ball seinen Weg zu Glantschnig, der aus kurzer Distanz vollendete. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Magdalensberg/Poggersdorf setzt sich weiter ab

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Gäste drängten auf weitere Treffer und setzten die Abwehr von Wölfnitz/ASV 1b kontinuierlich unter Druck. In der 52. Minute hatte Julian Glantschnig per Kopfball eine gute Möglichkeit, die jedoch über das Tor ging. Weitere Chancen folgten, wie der Abschluss von Manuel Nematy in der 50. Minute, der ebenfalls das Ziel verfehlte.

Die Heimmannschaft bemühte sich, ins Spiel zurückzufinden, doch trotz einiger Chancen, wie dem Schuss von Konstantin Gruber in der 59. Minute, gelang es ihnen nicht, den gegnerischen Torhüter Jonas Pirker ernsthaft zu gefährden. Ein gefährlicher Freistoß durch Anton Erlacher in der 87. Minute ging ebenfalls weit übers Tor.

In der 80. Minute erhöhte Julian Glantschnig mit einem beeindruckenden Schuss aus 20 Metern auf 3:0. Nur wenige Minuten später, in der 83. Minute, erzielte Glantschnig per Elfmeter seinen dritten Treffer des Abends und stellte den 4:0-Endstand her. Der Strafstoß war zuvor durch einen Foulspiel im Strafraum verursacht worden.

Die Heimmannschaft versuchte in den Schlussminuten noch einmal, einige Angriffe zu starten, die jedoch von der starken Abwehr der Gäste abgefangen wurden. Magdalensberg/Poggersdorf zeigte sich bis zum Schluss konzentriert und verteidigte die komfortable Führung erfolgreich. Die letzte nennenswerte Aktion des Spiels war eine Flanke von Thomas Stelzl, die von der Abwehr der Heimmannschaft abgefangen wurde, bevor Johannes Stippich zum Kopfball kommen konnte.

Mit diesem klaren Sieg sichert sich Magdalensberg/Poggersdorf vorerst die Tabellenführung und untermauert ihre Aufstiegsambitionen. Wölfnitz/ASV 1b bleibt dagegen weiterhin in der unteren Tabellenhälfte und wird in den kommenden Spielen nach Möglichkeiten suchen, Punkte zu sammeln und sich zu verbessern.

2. Klasse C: SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b : Magdalensberg/Poggersdorf - 0:4 (0:2)

83 Julian Rico Glantschnig 0:4

80 Julian Rico Glantschnig 0:3

43 Julian Rico Glantschnig 0:2

4 Alexander Birbaumer 0:1

