SV Weitensfeld setzt sich in Top-Spiel gegen Techelsberg durch

Der SV Weitensfeld hat in der 4. Runde der 2. Klasse C einen überzeugenden 3:1 Sieg gegen die ASKÖ Techelsberg eingefahren. In einer Partie, die von Anfang an von hoher Intensität geprägt war, zeigte sich die Heimmannschaft klar überlegen und ließ der ASKÖ kaum eine Chance. Mit Toren von Philipp Prodinger, Martin Buchacher und Tobias Kämper sicherte sich der SV im Top-Spiel gegen den bislang verlustpunktfreien Tabellenführer die wichtigen drei Punkte.

Hausherren mit klarer 2:0-Führung

Von Beginn an machte Weitensfeld deutlich, dass sie die Partie dominieren wollten. Schon in der 14. Minute gab es einen schön gespielten Angriff der Heimmannschaft, was nur ein Vorbote für das war, was noch kommen sollte. Weitensfeld war in der ersten Hälfte klar überlegen.

In der 21. Minute hatte der SVW seine erste richtige Topchance, und nur drei Minuten später fiel dann auch das verdiente 1:0. Philipp Prodinger brachte die Heimmannschaft in Führung und belohnte damit die klare Überlegenheit seines Teams. Der bisherige Tabellenführer hingegen fand kaum ins Spiel.

Der SV Weitensfeld setzte seine Dominanz fort und konnte in der 36. Minute das 2:0 nachlegen. Martin Buchacher erzielte mit einem Knaller in den rechten oberen Winkel das zweite Tor und baute die Führung aus. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Elfmeter bringt die Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Techelsberg, das versuchte, wieder ins Spiel zu kommen. Doch der SV Weitensfeld blieb weiterhin die taktgebende Mannschaft. In der 47. Minute verteidigte Lukas Garnitschnig sehr gut und verhinderte so eine mögliche Chance der Gäste.

In der 55. Minute konnte Techelsberg dann doch einen Lichtblick verbuchen. Die ASKÖ erzielte durch Clemens Tscharnuter den Anschlusstreffer zum 2:1 und schöpften kurz Hoffnung. Allerdings ließ der SV nicht nach und hatte die nächste Topchance. Die Heimmannschaft blieb weiterhin gefährlich und zeigte auch in der Defensive eine solide Leistung.

Die Entscheidung fiel dann in der 73. Minute. Tobias Kämper verwandelte einen Elfmeter souverän und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Das 3:1 war gleichzeitig auch die Vorentscheidung, da Techelsberg in der Folgezeit kaum zu nennenswerten Chancen kam.

Eine unschöne Szene ereignete sich in der 82. Minute, als der ASKÖ-Torwart Nikola Markovic nach einem unnötigen Nachtreten die Gelb-Rote Karte sah. Damit war das Spiel für die Gäste endgültig gelaufen, und der SV Weitensfeld konnte die letzten Minuten ruhig zu Ende spielen.

Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SV Weitensfeld, der damit einen wichtigen Erfolg gegen den bisherigen Tabellenführer einfahren konnte. Bis zur letzten Minute zeigte die Heimmannschaft eine starke Leistung, sicherte sich verdient die drei Punkte und bleibt in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.

